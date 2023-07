Dựng thương hiệu từ lễ hội đèn lồng?

Lồng đèn là hình ảnh, thương hiệu quen thuộc đã gắn liền với tiến trình phát triển du lịch của đô thị cổ Hội An và nên chăng cần nâng tầm giá trị của sản phẩm lẫn du lịch địa phương thông qua lễ hội?

Một hẻm nhỏ phố Hội An lung linh trong ánh đèn lồng. Ảnh: QUỐC TUẤN

Đèn lồng là vật phẩm đã gắn bó hàng trăm năm với đời sống cư dân Hội An, nhất là trong khu vực khu phố cổ. Trong các lễ hội đêm rằm phố cổ diễn ra lâu nay, đèn lồng là chỉ dấu đặc biệt góp phần tạo nên sự lung linh cho di sản. Đèn lồng từ lâu cũng là quà lưu niệm được du khách trong và ngoài nước yêu thích.

Hiện nay, thương hiệu đèn lồng Dé Lantana là sản phẩm duy nhất của địa phương đang được đề xuất công nhận là sản phẩm OCOP chuẩn 5 sao. Vào cuối tháng 8 tới đây, lễ hội đèn lồng Hội An sẽ được tổ chức tại Wernigerode (Cộng hòa liên bang Đức) - thành phố kết nghĩa của Hội An. Sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ hữu nghị giữa Hội An và Wernigerode và đây sẽ là lần thứ 4 sự kiện này diễn ra.

Từ những nền tảng này, thời gian qua đã có nhiều ý kiến từ dân chúng về việc chính quyền địa phương cần nâng tầm thương hiệu lồng đèn Hội An thông qua hoạt động du lịch, cụ thể là lễ hội đèn lồng.

Ông La Thành - Tổng quản lý Little Hoi An Group cho rằng: “Tại sao Hội An không xây dựng lễ hội tầm cỡ quốc tế gắn với lồng đèn để tạo ra thương hiệu đặc trưng về festival như một số thành phố khác trên toàn quốc?

Cần xem xét tổ chức một lễ hội đèn lồng kéo dài xuyên suốt trong mùa Trung thu và diễn ra định kỳ hàng năm. Tại lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động vui chơi, giải trí mang đậm dấu ấn văn hóa Hội An. Điều này sẽ rất hữu ích trong việc thu hút du khách về Hội An nói riêng và Quảng Nam nói chung”.

Trước đó, đại diện khu phức hợp nghỉ dưỡng Hoiana (Duy Xuyên) cũng từng đề xuất việc Quảng Nam cần nghiên cứu tổ chức lễ hội đèn lồng với Hội An làm trung tâm cùng sự tham gia rộng rãi của cộng đồng doanh nghiệp và người dân để hình thành một thương hiệu lễ hội ánh sáng đặc trưng, có tầm lan tỏa toàn cầu.

Theo ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An, những hiến kế về việc tổ chức lễ hội đèn lồng hoàn toàn hợp lý. Hội An đang thực hiện hồ sơ để gia nhập mạng lưới thành phố toàn cầu của UNESCO ở lĩnh vực thủ công - nghệ thuật dân gian.

“Và để gia nhập mạng lưới này, Hội An đã cam kết sẽ tổ chức lễ hội đèn lồng quốc tế dự kiến với tần suất 2 năm/lần. Hội An đã kết nối được với một số thành phố sáng tạo của Trung Quốc, Nhật Bản và phía bạn rất ủng hộ, cam kết sẽ tham gia. Rất mong khi lễ hội tổ chức sẽ có được sự chung tay của cộng đồng và doanh nghiệp bằng nhiều phương diện kể cả trực tiếp lẫn gián tiếp” - ông Lanh nói.