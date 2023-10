Hội An bảo vệ di tích trong mùa mưa bão

TP.Hội An đang triển khai nhiều phương án ứng phó với tình hình mưa bão có thể tác động đến quần thể kiến trúc Đô thị cổ Hội An.

Nhà bao che đảm bảo chống chịu mưa bão tại công trình trùng tu Chùa Cầu. Ảnh: Q.H

Tại khu phố cổ, Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An đã phối hợp với UBND các phường Minh An, Sơn Phong, Cẩm Phô thực hiện công tác khảo sát đánh giá tình trạng các di tích, đặc biệt là các di tích xuống cấp đã chống đỡ qua các năm.

Kết quả khảo sát cho thấy, có 41 di tích xuống cấp, trong đó 10 di tích xuống cấp nghiêm trọng, 21 di tích xuống cấp nặng, 10 di tích xuống cấp nhẹ. Hầu hết di tích này nằm ở các tuyến đường trung tâm như nhà số 34 Trần Phú; số 12/11, số 34 Bạch Đằng; 17 Hoàng Diệu; 7/2 Nguyễn Huệ; 71/4 Phan Châu Trinh; 56/10 Lê Lợi; 11/10 Trần Phú…

Tình trạng xuống cấp chủ yếu là tường nứt, hệ khung gỗ bị mục, hệ gỗ mái, đòn tay, rui, lách bị mối mọt, kết cấu gỗ, hệ mái ngói hư hỏng. Trước thực tế đó, trung tâm đã đề xuất giải pháp hạ giải đối với 12 di tích không còn khả năng chống đỡ, hỗ trợ chống đỡ 2 di tích và 27 di tích khác được chủ di tích tự chống đỡ.

Tại di tích số 76/18 đường Trần Phú, cán bộ chuyên môn và đội thi công của trung tâm đã dùng vật liệu gỗ tiến hành chống đỡ hệ mái và sàn chịu lực. Ông Trần Sơn - chủ di tích nói: “Nhà nước hỗ trợ cho gia đình tôi chống đỡ hệ mái đã hư hại rất nặng, giúp ngôi nhà trụ được với mưa bão”.

Toàn thành phố, có đến 117 di tích nằm ngoài khu phố cổ đang xuống cấp, đặc biệt là tường rào phía trước chùa Viên Giác có nguy cơ sụp đổ, mức độ rủi ro cao.

Tại xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm), một số di tích bị cây xanh xâm thực hệ mái như miếu Trung Lộc, miếu Bà Mộc, miếu Bà Mụ ở thôn Bãi Ông, miếu Thành hoàng ở thôn Bãi Làng.

Trung tâm đã khảo sát, đánh giá hiện trạng và đưa ra các giải pháp xử lý với các di tích trên. Đối với các cây cổ thụ trong danh mục bảo vệ của thành phố, trung tâm khảo sát và đề xuất cắt tỉa 28 cây trước mùa mưa bão năm nay.

Ông Phạm Phú Ngọc - Giám đốc Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An cho biết, UBND các xã phường và mạng lưới cộng tác viên bảo tồn di sản văn hóa Hội An đã có sự hỗ trợ, giúp sức trong công tác khảo sát, nắm bắt tình hình các di tích trước, trong và sau mỗi mùa mưa, bão. Từ đó giúp các cơ quan chuyên môn có những giải pháp phù hợp đảm bảo sự an toàn cho các di tích và đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy.

Ông Phạm Phú Ngọc nói: “Chúng tôi chủ động từ sớm nên đến nay cơ bản đã lập danh mục các di tích có nguy cơ sụp đổ; các di tích cần chống đỡ cũng được triển khai trước.

Những năm trước, danh mục di tích xuống cấp rất nhiều nhưng qua từng năm người dân, chủ di tích đã hợp tác tu bổ, sữa chữa nên số di tích loại ra khỏi danh mục có nguy cơ này rất lớn”.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An, hằng năm khi triển khai các phương án phòng tránh, cứu nạn, cứu hộ thì phương án phòng chống bão lũ cho khu phố cổ luôn đặt lên hàng đầu.

Thành phố thường xuyên chỉ đạo cơ quan chuyên môn triển khai chằng chống, gia cố tất cả di tích thuộc sở hữu nhà nước, tập thể và tư nhân. Hiện nhiều đội thi công đang hỗ trợ các gia đình gia cố, chằng chống hệ mái, bờ tường, cột trụ… của di tích thuộc sở hữu.

Riêng đối với di tích Chùa Cầu đang được trùng tu, tôn tạo, nhiều kịch bản ứng phó tác động của mưa bão đã được triển khai. Trong quá trình đầu tư tôn tạo, UBND tỉnh cũng đã thống nhất cho xây dựng một nhà bao che hai tầng kiên cố, đảm bảo chống chịu trong mưa bão.

Với sự chủ động triển khai các phương án ứng phó phù hợp, tin rằng, quần thể kiến trúc đô thị cổ Hội An - Di sản văn hóa thế giới sẽ tiếp tục được gìn giữ, bảo tồn và phát huy.