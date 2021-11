Hội An, ngày trở lại

Nhiều người mong ngóng ngày quay lại phố Hội để cảm nhận phố của một ngày bình thường mới. Đó cũng là ý hướng của một chương trình văn hóa - du lịch sẽ khởi lại nhịp sống của một Hội An cuối thu...

Hội An mùa lụt năm 2021. Ảnh: ĐẶNG KẾ CƯỜNG

Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết, Hội An sẽ tái khởi động các hoạt động văn hóa để thu hút du khách tìm về, sau khi việc thí điểm đón khách tại Phú Quốc đã cho thấy những thành công bước đầu.

Đây cũng là bước trở lại cho hàng loạt hoạt động chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11) và 22 năm Đô thị cổ Hội An được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới (4.12.1999). Theo đó, Hội An sẽ chính thức mở lại các hoạt động hướng dẫn tham quan từ ngày 15.11 để phục vụ người dân và du khách.

Bà Trương Thị Ngọc Cẩm - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hội An cho biết, địa phương này đã lên kế hoạch nhằm đảm bảo an toàn du lịch trong tình hình mới, thực hiện đúng các yêu cầu của “Bộ tiêu chí an toàn du lịch", hướng tới mục tiêu Hội An "Du lịch xanh", tổ chức các chương trình tham quan khép kín dành cho du khách quốc tế đáp ứng đủ các yêu cầu về nhập cảnh và cách ly y tế...

"Cùng với đó, Hội An sẽ giảm 50% giá vé tham quan khu phố cổ và các làng nghề truyền thống; tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, sự kiện, lễ hội hấp dẫn phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân và du khách" - bà Cẩm nói.

Nói ngày trở lại, để thấy một Hội An đã chịu nhiều thương tổn suốt gần 2 năm qua. Quãng thời gian mà nhiều người ngao ngán vì phải lặng lẽ nhìn hàng quán, phố xá im ỉm. Trên các con phố từng một thời là điểm dừng chân, từng quãng đường trở nên u tịch. Những cú niêm phong buộc một phố Hội sống động phải ngưng lại.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An nói, chính quyền và Hội An bây giờ từng bước một, chậm rãi nhưng chắc chắn với câu chuyện mở cửa đón khách. Lượng vắc xin ngừa Covid-19 đang được chính quyền địa phương này vận động người dân thực hiện tiêm chủng. Các biện pháp bảo vệ an toàn trước dịch bệnh được quán triệt tới từng hộ kinh doanh, từng gia đình. Để thấy việc mở cửa, dù thế nào cũng phải lựa chọn nguyên tắc an toàn đầu tiên.

Một Hội An sẽ lại sống động với từng câu chuyện văn hóa hiển lộ trên những con phố. Sẽ là những nhóm nhạc, nhóm biểu diễn nghệ thuật đường phố... làm vui lại một phố cổ sau quãng dài lặng lẽ.

Những không gian cà phê âm nhạc đủ làm rộn lòng người. Hay các cuộc triển lãm mini của từng loại hình sẽ gom góp từng chút một dư vị để làm ấm lại Hội An. Người ta cứ mong vậy, và Hội An đang từng bước gượng lại như vậy. Sẽ là những khoảnh khắc tiếp cận và chiêm ngưỡng, để một Hội An quen thuộc từng lúc một trở lại.

Người ta thường hay nhắc về "mã gene văn hóa" của Hội An. Cư dân và vùng đất này, đã bao bận bôn ba. Vậy nên họ đủ hiểu cái cần thiết bây giờ cho một cuộc phục hưng là gì. Cá tính nghệ thuật, bản sắc văn hóa và những thích ứng với thời cuộc sẽ được đồng thời đặt lên bàn cân đo đong đếm...