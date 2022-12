Hội An tổ chức nhiều hoạt động chào năm mới 2023

(QNO) - UBND TP.Hội An vừa ban hành kế hoạch tổ chức chương trình “Hội An - Chào năm mới 2023” với nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn.

Hội An sẽ tổ chức nhiều hoạt động chào năm mới 2023. Ảnh: PHAN SƠN

Nổi bật là sự kiện “Con đường nghệ thuật và sáng tạo” từ ngày 28/12/2022 đến 8/1/2023 với trại sáng tác các tác phẩm nghệ thuật từ nguyên vật liệu tái chế, không gian ẩm thực phố Hội, triển lãm ảnh “Hội An - Di sản và sáng tạo”.

Lễ hội “Tinh hoa trà Việt” diễn ra từ 30/12/2022 đến 1/1/2023 với các hoạt động “Thưởng trà và giao lưu với nghệ nhân”, “Trà và ẩm thực”, “Trà, thơ và thiếp ảnh”, lễ dâng trà mừng năm mới...

Từ 19 giờ 30 ngày 31/12/2022 sẽ là chương trình “Hội An - Chào năm mới 2023”. Trong đó có chương trình dạ hội, hóa trang “Hội An - Xuân và tuổi trẻ; chương trình nghệ thuật “Hội An - Chào năm mới 2023”; tổng kết các hoạt động Năm du lịch quốc gia 2022.

Sáng 1/1/2023, TP.Hội An sẽ tổ chức đón đoàn khách đầu tiên tham quan đô thị cổ Hội An năm 2023 tại di tích đình Hội An. Các sự kiện, lễ hội hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách nhiều trải nghiệm thú vị.