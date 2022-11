Hội An tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm, quảng bá giá trị di sản

UBND TP.Hội An vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày di sản văn hóa Việt Nam (23/11), 23 năm ngày Khu phố cổ Hội An được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới (4/12/1999 - 4/12/2022) và 5 năm nghệ thuật Bài chòi Trung bộ - Việt Nam được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (7/12/2017 - 7/12/2022).

Chủ đề chung của các hoạt động là “Hội An - Từ thành phố di sản đến thành phố sáng tạo, điểm đến du lịch xanh”. Trong đó, nổi bật là các hoạt động như tuyên truyền về giá trị di sản văn hóa Hội An trong tuổi trẻ học đường; trao đổi chuyên đề “Bảo tồn di sản văn hóa Hội An - Giá trị và thách thức”; gặp mặt kỷ niệm 23 năm ngày Khu phố cổ Hội An được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới; tọa đàm “Trách nhiệm của các chủ thể trong công tác quản lý, bảo tồn khu phố cổ hiện nay”; hội thảo khoa học “Thương cảng Hội An và hệ thống thương cảng Nam Trung Bộ - Tiềm năng, vị thế và mối giao lưu vùng, liên vùng”; khởi công dự án tu bổ Chùa Cầu; lễ kỷ niệm 5 năm nghệ thuật Bài chòi Trung bộ được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; liên hoan hát dân ca và hô hát Bài chòi…

Các hoạt động được tổ chức tập trung từ tháng 11 đến tháng 12/2022. Đây là dịp để đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về di sản văn hóa Hội An, nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng vì sự nghiệp bảo tồn di sản văn hóa. Đồng thời thu hút du khách đến với Hội An và góp phần phát triển du lịch bền vững gắn với mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Hội An - Thành phố sáng tạo trong thời gian đến.