Hội An tổ chức nhiều hoạt động quảng bá, tôn vinh di sản văn hóa

UBND TP.Hội An vừa ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa (DSVH) Việt Nam (23/11), 24 năm ngày Đô thị cổ Hội An được UNESCO công nhận DSVH thế giới 4/12 và 6 năm nghệ thuật Bài chòi Trung bộ Việt Nam được ghi danh DSVH phi vật thể đại diện của nhân loại 7/12.

TP.Hội An tổ chức nhiều hoạt động quảng bá, tôn vinh giá trị của di sản văn hóa. Ảnh: PHAN SƠN

Các hoạt động có chủ đề “Di sản văn hóa Hội An - Truyền thống, kết nối, sáng tạo và phát triển” diễn ra từ tháng 11-12/2023. Trong đó, nổi bật là giới thiệu sách “Thúng chai ở Hội An”, sách “Hình ảnh Giao lưu văn hóa Việt - Nhật tại Hội An”; giới thiệu thử nghiệm hoạt động “Đường sách phố cổ”; trưng bày ấn phẩm về Hội An và hoạt động “Tìm hiểu di tích qua trang sách”; triển lãm tranh với chủ đề “Hồn Phố”; lễ khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích Nhà lao Hội An (giai đoạn 2) và khai mạc trưng bày hình ảnh, tư liệu về “Người Quảng Nam - Đà Nẵng ở Nhà tù Côn Đảo”; gặp mặt, giao lưu và các hoạt động văn hóa, thể thao, môi trường trong dịp này.

Qua các hoạt động góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá giá trị của DSVH Hội An, về những thành quả đạt được trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn DSVH; nâng cao giá trị, sức hấp dẫn của DSVH Hội An, thúc đẩy phát triển bền vững du lịch Hội An .