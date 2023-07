Hội An trao 12 giải A tại hội diễn hoa phượng đỏ

TP.Hội An vừa tổ chức công diễn các tiết mục xuất sắc, tổng kết và trao giải Hội diễn hoa phượng đỏ hè 2023.

Hội diễn hoa phượng đỏ là sân chơi thú vị, bổ ích cho thiếu niên, nhi đồng TP.Hội An mỗi dịp hè. Ảnh: Phan Sơn

Tham gia hội diễn, thiếu niên, nhi đồng đến từ 13 xã, phường trên địa bàn thành phố đã mang đến gần 60 tiết mục ở các thể loại. Trong 3 đêm thi cũng như đêm công diễn, đông đảo khán giả, phụ huynh và thiếu nhi TP.Hội An đã đến dự xem, cổ vũ. Theo đánh giá của ban tổ chức, hội diễn năm nay có nhiều giọng ca đẹp, kỹ năng thanh nhạc vững vàng; nhiều tiết mục được dàn dựng tốt, hấp dẫn. Ban tổ chức đã trao 12 giải A, 17 giải B cho các tiết mục ở mỗi thể loại.

Em Như Quỳnh (Đội hoa phượng đỏ phường Cẩm Nam) được trao giải phụ với tiết mục độc tấu piano. Về giải chương trình, Đội hoa phượng đỏ xã Tân Hiệp đã xuất sắc giành giải A, xã Cẩm Kim và phường Cẩm Châu đoạt giải B, giải C thuộc về phường Tân An và xã Cẩm Thanh, phường Cẩm Phô và Minh An được trao giải khuyến khích.

Hội diễn hoa phượng đỏ được TP.Hội An duy trì tổ chức rất nhiều năm qua. Đây là dịp để thiếu nhi thành phố gặp gỡ, giao lưu, thể hiện tài năng nghệ thuật; đồng thời giúp phát hiện những nhân tố mới để tiếp tục bồi dưỡng, phát huy năng khiếu trong thời gian đến.