(QNO) - Sáng nay 28/11, UBND TP.Hội An tổ chức lễ khánh thành hạng mục trưng bày di tích nhà lao Hội An.

Lễ cắt băng khánh thành hạng mục trưng bày di tích nhà lao Hội An. Ảnh: N.Q

Nhà lao Hội An, tên thường gọi là nhà lao Xóm Mới - lao xá Hội An hay Trung tâm cải huấn Quảng Nam do đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai xây dựng từ năm 1960 đến năm 1975. Nhà lao này thuộc hệ thống chuỗi các nhà lao và là nhà lao cuối cùng mà chính quyền thực dân, đế quốc lập nên ở Hội An để giam cầm cán bộ, chiến sĩ và đồng bào yêu nước ở Quảng Nam, Đà Nẵng.

Qua thời gian nhiều hạng mục của nhà lao đã bị hư hại, biến đổi không còn giữ được tính nguyên gốc như trước. Đa số các hạng mục đã bị sụp đổ phần mái, tường hoặc bị cơi nới làm thay đổi kiến trúc ban đầu; có những hạng mục đã bị mất không xác định được vị trí, hình thức kiến trúc hoặc bị sụp đổ hoàn toàn chỉ còn lại dấu vết nền móng.

Lãnh đạo Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hoá Hội An phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: N.Q

Sau thời gian thực hiện tu bổ, tôn tạo, những hạng mục chính của di tích nhà lao đã hoàn thiện. Đặc biệt, nhà Hội trường được cải tạo để trở thành phòng trưng bày giới thiệu tổng quan về di tích các nhà lao thời thực dân, đế quốc ở Hội An với hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật được trưng bày qua các chủ đề: Lịch sử hình thành các nhà lao; tội ác của địch; cuộc sống sinh hoạt và hoạt động đấu tranh của đồng bào và chiến sĩ cách mạng bị địch bắt và tù đày tại các nhà lao Hội An,…

Sau lễ khánh thành, di tích nhà lao Hội An sẽ được chính thức mở cửa thường xuyên để các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, địa phương, hội viên tù yêu nước đến tham quan, sinh hoạt truyền thống... Bên cạnh đó, trung tâm sẽ tích cực triển khai các công việc còn lại để kết thúc dự án cũng như tham mưu cấp thẩm quyền tiếp tục đầu tư nâng tầm, mở rộng để hướng đến hình thành một điểm tham quan du lịch, góp phần làm phong phú hệ thống các điểm tham quan ở Hội An…

Nhà lao Hội An được công nhận xếp hạng Di tích cấp tỉnh vào năm 2007; ngày 17/9/2010, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định (số 2983/QĐ-UBND) phê duyệt dự án Tu bổ, tôn tạo di tích nhà lao Hội An với tổng mức đầu tư hơn 19 tỷ đồng, cùng mục tiêu đầu tư tu bổ, phục hồi, chống xuống cấp các hạng mục và tôn tạo cơ sở hạ tầng hướng đến phát huy giá trị của di tích. Năm 2012, công trình chính thức được khởi công.

Người dân và du khách xem tranh ảnh về “Người Quảng Nam - Đà Nẵng ở nhà tù Con Đảo" được trưng bày tại nhà lao Hội An. Ảnh: N.Q

Sáng cùng ngày, Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An phối hợp với Trung tâm Quản lý bảo tồn di tích quốc gia Côn Đảo tổ chức lễ khai trương triển lãm hình ảnh, tư liệu “Người Quảng Nam - Đà Nẵng ở nhà tù Côn Đảo” tại nhà lao Hội An.

Tại buổi khai trương trưng bày triển lãm, cán bộ Trung tâm Quản lý bảo tồn di tích quốc gia Côn Đảo sẽ thực hiện hướng dẫn, thuyết minh về những hình ảnh, tư liệu “Người Quảng Nam – Đà Nẵng ở nhà tù Côn Đảo”. Hoạt động này diễn ra từ ngày 28/11 - 4/12 tại nhà lao Hội An.