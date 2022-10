Lồng ghép nghệ thuật trong tuyên truyền lưu động

Cùng với vai trò là cánh tay nối dài thông tin đến cơ sở, các đội tuyên truyền lưu động hoạt động hiệu quả góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân, nhất là ở vùng sâu vùng xa...

Sân khấu hóa hình thức tuyên truyền là phương thức hiệu quả do các đội tuyên truyền lưu động tổ chức. Ảnh: M.T

Từ văn hóa bản địa

Làm sao để ngư dân hiểu cặn kẽ những chính sách pháp luật liên quan thiết thân đến đời sống mình là mục đích những tuyên truyền viên của Đội Tuyên truyền lưu động (TTLĐ) huyện Núi Thành đặt ra? Diễn viên Thanh Thảo là người có sắc vóc và thanh giọng để được lựa chọn tròn vai của người vợ, người mẹ miền biển. Dân văn nghệ phong trào xứ Quảng, từng ngày một dày dặn hơn bởi chính những người có xuất phát điểm từ vùng đất đặc trưng và luôn gắn với câu ca điệu hò như vùng biển Núi Thành.

Cùng với Lý Như Sanh, Kim Anh, Thanh Thảo... họ làm cho những vở kịch ngắn, tiểu phẩm tuyên truyền của Núi Thành đầy đặn như một tác phẩm biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. Vùng đất với thế mạnh hò khoan, bài chòi này luôn chuộng nghệ thuật biểu diễn. Thanh Thảo nói, hoạt động tuyên truyền bằng sân khấu hóa ở các xã vùng biển luôn được người dân đón nhận nhiệt tình.

Dựng những tiểu phẩm bám sát chủ đề, đưa ra thông điệp tuyên truyền một cách gần gũi, dễ hiểu nhất chính là thế mạnh của sân khấu quần chúng. Và tốt nhất là lựa chọn văn hóa văn nghệ dân gian bản địa để làm lõi cho mọi sân khấu.

Ông Ploong Kiên - Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT-TH huyện Tây Giang chia sẻ, Tây Giang tập trung vào nội dung tuyên truyền gắn liền với điều kiện kinh tế - xã hội của huyện miền núi, những vấn đề về bảo vệ tài nguyên rừng, môi trường tự nhiên, khát vọng của người dân luôn vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Những sắc màu đại ngàn được tô đậm hơn qua các tiết mục văn nghệ ghi dấu ấn sâu đậm của Đội TTLĐ Tây Giang...

Ông Ploong Kiên cho rằng, việc ca ngợi đại ngàn - rừng thiêng - có ý nghĩa gắn bó với con người và đem đến thông điệp về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Cơ Tu nơi đây. Từ cách tổ chức, dàn dựng chương trình bằng lời hát, giọng ca, các điệu múa, trang phục truyền thống, lối ứng xử nhân văn… đã thực sự cuốn hút người xem. Qua đó lồng ghép các chủ trương, đường lối phù hợp, góp phần nâng cao nhận thức của người dân bản địa về mảnh đất mình đang sống và gắn bó hơn từ những việc làm cụ thể.

Với phương thức hoạt động sâu sát cơ sở, đội TTLĐ là nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tích cực vào các phong trào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Hằng năm, họ đều thực hiện nhiệm vụ tổ chức các hoạt động TTLĐ trên địa bàn theo kế hoạch và phục vụ các nhiệm vụ chính trị đột xuất, cấp bách, các phong trào, các cuộc vận động lớn ở địa phương và đất nước hiệu quả.

Mở rộng sân chơi

Một cuộc liên hoan dành cho các đội TTLĐ toàn tỉnh vừa được Trung tâm Văn hóa (TTVH) Quảng Nam tổ chức. So với các kỳ trước, liên hoan lần này có nhiều dấu ấn hấp dẫn, ghi nhận sự sáng tạo, đổi mới trong công tác tổ chức cũng như sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của các đội TTLĐ…

Bà Nguyễn Thị Hương - Giám đốc TTVH Quảng Nam, Trưởng ban Tổ chức liên hoan cho biết: “Liên hoan là ngày hội lớn của các đội TTLĐ trên toàn tỉnh, khẳng định ý nghĩa thiết thực trong việc tạo ra sân chơi bổ ích để các tuyên truyền viên học hỏi, trau dồi kết hợp nhuần nhuyễn các kỹ năng tuyên truyền.

Đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu tiếp tục đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của các đội TTLĐ nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thực tế xã hội, góp phần tuyên truyền kịp thời, hiệu quả và thiết thực những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật của nhân dân ở cơ sở”.

Nhiều chủ đề tuyên truyền được các đội đưa ra, từ tuyên truyền về Luật Phòng chống bạo lực gia đình, tác hại của rượu bia và nguyên nhân, hậu quả của tai nạn giao thông cho đến Luật An ninh mạng và những tác động hai chiều của internet cũng như các mạng xã hội khác đối với tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển du lịch xanh…

Bằng lối diễn xuất linh hoạt và vận dụng các làn điệu dân ca xứ Quảng, các tuyên truyền viên đã đem đến cho người xem một cách giải thích nhuần nhuyễn về các chủ trương, chính sách đã ban hành. Chưa kể, những vấn đề nóng đang nổi cộm cũng được đưa lên sân khấu tuyên truyền.

Mỗi địa phương đem đến một “sắc màu” cho liên hoan, bằng chính những loại hình nghệ thuật đặc trưng của từng vùng miền. Ông Nguyễn Công Trung - nguyên Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Trưởng ban Giám khảo liên hoan cho biết, các đơn vị dự thi đã chú trọng khai thác hiệu quả các hình thức nghệ thuật ca múa nhạc lồng ghép với nghệ thuật tuyên truyền sân khấu. Đây là yếu tố tạo tính hấp dẫn, phong phú, hài hòa, dễ đi vào lòng người với phương châm cung cấp thông tin dễ hiểu, dễ tiếp nhận và dễ nhớ. Nhiều tuyên truyền viên thể hiện tốt vai trò nhập vai khắc họa tính cách nhân vật phản ánh để hỗ trợ tốt cho nội dung tuyên truyền.