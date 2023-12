Nhiều hoạt động đặc sắc tại “Ngày văn hóa Hàn Quốc tại Hội An 2023”

(QNO) - Thông tin từ UBND TP.Hội An, Đại sứ quán Hàn Quốc và Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Quảng Nam và TP.Hội An tổ chức sự kiện “Ngày văn hóa Hàn Quốc tại Hội An 2023” với nhiều hoạt động đặc sắc.

Sự kiện “Ngày văn hóa Hàn Quốc tại Hội An 2023” diễn ra tại Vườn tượng An Hội. Ảnh: Ban tổ chức

Sự kiện diễn ra vào ngày mai 9/12 tại Vườn tượng An Hội (Hội An). Đầu tiên là Không gian trải nghiệm văn hóa Hội An - Hàn Quốc diễn ra từ 8 giờ 30 đến 12 giờ và từ 15 - 18 giờ với nhiều hoạt động như: không gian giới thiệu văn hóa - du lịch Hàn Quốc, trưng bày hàng thủ công, trải nghiệm làm kim chi tập thể, trải nghiệm trang phục truyền thống Hanbok của Hàn Quốc, gian hàng xúc tiến du lịch...

Hoạt động hứa hẹn thu hút khán giả, nhất là giới trẻ đó là nhảy ngẫu hứng K-pop vào lúc 16 - 17 giờ. Chương trình sẽ giao lưu biểu diễn và nhảy K-pop do các nghệ sĩ, nhóm nhảy Hàn Quốc và Việt Nam biểu diễn.



Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Ngày văn hóa Hàn Quốc tại Hội An 2023” giới thiệu văn hóa Hội An và Hàn Quốc bắt đầu từ 19 giờ 30 với các tiết mục trình diễn trang phục hai quốc gia, biểu diễn nghệ thuật của ca sĩ JinJu, nhóm Unwreckable, SDG Crew, Pha Lê Xanh, Trường Đại học Quốc gia Seoul và đội nghệ thuật TP.Hội An.



“Ngày văn hóa Hàn Quốc tại Hội An 2023” là dịp giới thiệu nét đẹp văn hóa, du lịch của Hàn Quốc đến người dân Việt Nam; đồng thời quảng bá hình ảnh Hội An và Quảng Nam đến du khách.

Đáng chú ý, Hội An vừa gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trên lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian nên sự kiện càng có ý nghĩa trong việc mở rộng giao lưu, hợp tác, phát huy khả năng sáng tạo, đặc biệt với quốc gia có các thành phố sáng tạo cùng lĩnh vực với Hội An như Hàn Quốc.