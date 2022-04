Nhiều hoạt động trong Tuần văn hóa Thanh Hóa - Hội An

Trong chương trình hưởng ứng Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022, từ ngày 25 đến 27.4, TP.Thanh Hóa và TP.Hội An phối hợp tổ chức sự kiện Tuần văn hóa Thanh Hóa - Hội An với chủ đề “Đêm phố Hội giữa lòng xứ Thanh” tại Công viên văn hóa Hội An (phường Lam Sơn, TP.Thanh Hóa).

Nội dung hoạt động tập trung vào chương trình nghệ thuật khai mạc và cắt băng khánh thành phiên bản dãy phố cổ Hội An; triển lãm, trưng bày ảnh và hiện vật với chủ đề “Truyền thống lịch sử, văn hóa của người dân xứ Thanh, TP.Thanh Hóa - TP.Hội An.

Bên cạnh đó còn có các hoạt động thường xuyên như: biểu diễn, giao lưu văn hóa nghệ thuật (dân ca, hò khoan đối đáp, trò chơi bài chòi…), trò chơi dân gian, cờ tướng, thư pháp, làm và thả hoa đăng; trình diễn thời trang “Hội An - sắc màu hội tụ” và hoạt động dịch vụ ẩm thực Hội An, đặc sản bánh Hội An… Dịp này, 2 thành phố cũng tổ chức đoàn Farmtrip khảo sát, giới thiệu và kết nối du lịch TP.Thanh Hóa - TP.Hội An.