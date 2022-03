Quảng Nam tham gia Liên hoan diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc

Từ ngày 16 đến ngày 19.3.2022, tại thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VH-TT&DL) tổ chức Liên hoan diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên lần thứ III - năm 2022.

Liên hoan nhằm giới thiệu các giá trị di sản văn hóa phi vật thể, phong tục tập quán, lễ hội truyền thống, dân ca, dân vũ, trang phục, ẩm thực đại diện cộng đồng các dân tộc thiểu số khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Tham gia liên hoan, đoàn Quảng Nam tái hiện lễ rước cây nêu, trình diễn trang phục truyền thống, đấu chiêng, các loại hình dân ca, dân vũ, nhạc cụ truyền thống và ẩm thực do cộng đồng người Ca Dong và Co (huyện Bắc Trà My) thực hiện. Ngoài ra, Quảng Nam tham gia các môn thể thao vật tay, bắn nỏ, kéo co, do các vận động viên người Cơ Tu (huyện Nam Giang) thực hiện.