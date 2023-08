Tái hiện đám cưới của Công nữ Ngọc Hoa và thương gia Nhật Bản Araki Sotaro

Trưng bày 50 pano tư liệu về mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Hội An - Nhật Bản

K.LINH - H.QUÂN | 05/08/2023 - 07:20

(QNO) – Trong chuỗi hoạt động của sự kiện "Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 19 năm 2023", chiều 4/8 Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hoá Hội An tổ chức trưng bày tư liệu về mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Hội An - Nhật Bản. Ông Yakabe Yoshinori - Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.Đà Nẵng và ông Shinoda Takanobu - Phó Trưởng đại diện JICA tham dự.