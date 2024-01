Tăng cường quản lý hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và lễ hội mừng Xuân Giáp Thìn

(QNO) - Nhằm chuẩn bị tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và lễ hội phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, UBND tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu các sở ban ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý, tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và lễ hội mừng Xuân Giáp Thìn 2024.

UBND tỉnh yêu cầu tổ chức các hoạt động vui xuân, đón tết lành mạnh, tiết kiệm (ảnh minh họa). Ảnh: C.N

UBND tỉnh giao Sở VH-TT&DL chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 30 ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động lễ hội trên địa bàn trong dịp tết.



UBND cấp huyện tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo phân cấp quản lý.

Các sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện xây dựng các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, an toàn sông nước đối với hoạt động lễ hội, văn hóa, thể thao, du lịch.

Đồng thời đảm bảo hoạt động lễ hội được tổ chức trang trọng, đúng nghi lễ truyền thống; loại bỏ hoặc thay thế những tập tục không còn phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển.