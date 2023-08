Tổ chức “Những ngày văn hóa Hội An tại Paris”

Khánh thành Khu vườn Hội An tại TP.Wernigerode, Đức

QUỐC TUẤN | 25/08/2023 - 09:06

(QNO) - Ngày 25/8, tại TP.Wernigerode (bang Sachsen Anhalt, Cộng hòa Liên bang Đức), TP.Hội An và TP.Wernigerode đã tổ chức lễ khánh thành Khu vườn Hội An và đặt biển tên cầu Hội An nhân dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ hữu nghị giữa hai thành phố.