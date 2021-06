(QNO) - Sáng nay 17.6, Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An tổ chức tọa đàm “Hội An trong lịch sử 550 năm Danh xưng Quảng Nam”. Tham dự có đại diện Sở VH-TT&DL, Chi hội Văn nghệ dân gian Quảng Nam, Chi hội Khoa học lịch sử Hội An, Trường Đại học Quảng Nam...

Quang cảnh tọa đàm. Ảnh: Q.T

Trong suốt 550 năm hình thành và phát triển Quảng Nam, Hội An là một bộ phận hữu cơ của Quảng Nam và vinh dự đại diện cho vùng đất này đi tiên phong trong hành trình mở cõi, giao lưu quốc tế. Buổi tọa đàm đã chia sẻ nhiều góc nhìn mới, thú vị về vai trò của Hội An trong hành trình mở cõi, thời kỳ hưng thịnh và suy thoái của Hội An; Hội An trong thời kỳ hội nhập và phát triển; các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của di sản này.

Hội An đóng vai trò quan trọng trong hành trình 550 năm mở cõi và phát triển của Quảng Nam. Ảnh: Q.T

Các tham luận cũng nêu bật nhiều nội dung giá trị xoay quanh lịch sử hình thành và phát triển đô thị cổ Hội An. Tọa đàm còn nhận một tập thông tin tư liệu mới về Hội An được sưu tầm tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm.