Trình diễn đèn lồng Hội An tại TP.Wernigerode, Đức

(QNO) - Từ ngày 25 - 27/8, tại TP.Wernigerode (bang Sachsen-Anhalt, Cộng hòa Liên bang Đức) diễn ra Lễ hội đèn lồng Hội An lần thứ 3 - năm 2023. Đây là hoạt động thuộc chương trình kỷ niệm 10 năm kết nghĩa giữa TP.Hội An và TP.Wernigerode.

Lễ hội đèn lồng Hội An đang diễn ra tại TP.Wernigerode. Ảnh: TP.Hội An cung cấp

Trong 3 ngày diễn ra lễ hội, các ngôi nhà, cửa hàng và Quảng trường trung tâm TP.Wernigerode được thắp sáng bởi hàng trăm chiếc đèn lồng thủ công tinh xảo từ Hội An mang sang, tạo không gian lung linh, huyền ảo, rực rỡ sắc màu giữa lòng TP.Wernigerode.

TP.Hội An cũng bố trí quầy thông tin du lịch, các gian hàng giới thiệu sản phẩm thủ công, đồ mỹ nghệ đặc trưng và trình diễn các tiết mục nghệ thuật dân gian mang đậm nét văn hóa của vùng đất Hội An.

Tại lễ hội cũng diễn ra nhiều hoạt động như ẩm thực, biểu diễn thể dục dưỡng sinh, trình diễn áo dài Việt Nam và các gian hàng giới thiệu về thông tin, văn hóa, ẩm thực… của TP.Wernigerode.

Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật nhân kỷ niệm 10 năm kết nghĩa giữa TP.Hội An và TP.Wernigerode. Ảnh: TP.Hội An cung cấp

Theo ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An, nội dung hoạt động tại lễ hội không chỉ là thế mạnh mà còn là lĩnh vực được Hội An lựa chọn khi ứng cử vào Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.

Thông qua sự kiện lần này, Hội An mong muốn giới thiệu, quảng bá hình ảnh ở thị trường quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ và tiếp tục khẳng định các giá trị sáng tạo cũng như tính giao lưu, tiếp biến văn hóa của vùng đất phố Hội.

“Lễ hội đèn lồng Hội An tại Wernigerode và các hoạt động kỷ niệm do hai bên tổ chức sẽ tiếp tục bồi dưỡng mối quan hệ hữu hảo, nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai thành phố. Quảng bá, lan tỏa hơn nữa hình ảnh văn hóa, du lịch, con người Hội An đến bạn bè quốc tế” - ông Sơn nói.