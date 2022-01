Trưng bày trực tuyến về tục dựng nêu ngày tết ở Hội An

(QNO) - Từ ngày 27.1 đến 7.2, Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An tổ chức trưng bày trực tuyến với chủ đề “Lưu giữ tết xưa qua tục dựng nêu ở Hội An”.

Trưng bày trực tuyến “Lưu giữ tết xưa qua tục dựng nêu ở Hội An”. Ảnh: K.H

Ở Hội An, tục dựng nêu ngày tết có từ lâu đời gắn với quá trình lập làng xã của người Việt ở vùng đất mới phương Nam. Nét đẹp truyền thống này luôn được người Hội An gìn giữ, phát huy, trở thành hình ảnh lưu dấu những giá trị tết xưa của dân tộc.

Đặc biệt trong 10 năm qua, hoạt động dựng nêu ngày tết thu hút sự tham gia sôi nổi của các di tích, cơ quan, doanh nghiệp, trường học và các điểm sinh hoạt văn hóa thôn, khối phố trên địa bàn thành phố, góp phần tạo nên bức tranh xuân đa sắc màu tại địa bàn dân cư.

Cây nêu là biểu tượng của sự trừ tà, trấn ác, ước mong bình an, mưa thuận gió hòa và khẳng định chủ quyền lãnh thổ đất đai của gia đình, làng xóm, cộng đồng. Chính vì vậy có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống tinh thần của người Việt từ bao đời nay.

Ông Quảng Văn Quý - Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An cho biết, với hơn 60 tư liệu, hình ảnh trưng bày dù chưa toát lên hết các khía cạnh, chiều sâu lịch sử - văn hóa của tục dựng nêu ngày tết ở Hội An, song cũng phần nào khẳng định giá trị, nét đẹp văn hóa truyền thống của tục lệ này.

“Cây nêu không chỉ mang ý nghĩa về mặt tâm linh mà việc trang trí cây nêu bài bản, đúng cách còn tạo thêm sắc xuân, không khí vui tươi của ngày tết; phản ánh ước vọng về cuộc sống hạnh phúc, bình an, ấm no, phát triển của người Hội An vào đầu năm mới” - ông Quý nói.

Mời xem trưng bày trực tuyến tại link dưới đây:

https://hoianheritage.net/vi/tructuyen/truc-tuyen/cay-neu-6.html.