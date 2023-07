Từ ngày 4 - 6/8 diễn ra sự kiện "Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 19"

Chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2023), từ ngày 4 - 6/8, tại Khu phố cổ Hội An, UBND TP.Hội An phối hợp với Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng và các địa phương, tổ chức của Nhật Bản tổ chức sự kiện “Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản” lần thứ 19 năm 2023.

Tái hiện đám cưới Công Nữ Ngọc Hoa và thương nhân Nhật Bản Araki Sotaro trong sự kiện “Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản” tổ chức trước đây. ẢNH : M.L

Trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra nhiều hoạt động trải nghiệm nét đẹp văn hóa - nghệ thuật của Nhật Bản và Hội An như: giao lưu nghệ thuật, đua ghe ngang “Hội An - Nhật Bản và du khách”, cắm hoa nghệ thuật, viết thư pháp, gấp giấy Origami Nhật Bản; xem tái hiện đám cưới Công Nữ Ngọc Hoa và thương nhân Nhật Bản Araki Sotaro; vẽ tranh “Thiếu nhi Hội An với văn hóa Nhật Bản”; góc “Chuyển động xanh”; tổ chức các gian hàng trưng bày vật phẩm, phụ kiện, truyện tranh Nhật Bản; các trò chơi đẩy gậy, nhảy bao bố...

Cũng tại sự kiện này, du khách có thể thưởng thức ẩm thực Việt Nam - Nhật Bản, tham quan không gian tổ chức “Chợ phiên Hội An”, thưởng trà “Tinh hoa Trà Việt”; đồng thời xem triển lãm tranh sơn mài “Vũ trụ vi mô và vũ trụ vĩ mô - Hội An, nơi tôi sống giữa hai vũ trụ” của họa sĩ Saeko Ando - Nhật Bản; xem trưng bày ảnh tư liệu về mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Hội An - Nhật Bản.

Đặc biệt, sự kiện năm nay có chương trình ca nhạc Anisong - biểu diễn các ca khúc theo chủ đề của các bộ phim hoạt hình nổi tiếng Nhật Bản; trưng bày giới thiệu văn hóa Hội An - Nhật Bản qua những hiện vật, mô hình điêu khắc trên gỗ, củi lũ… của nghệ sĩ Lê Ngọc Thuận và các tác phẩm nghệ thuật Tempera của nghệ sĩ Nhật Bản Ami Yasugahira. Học sinh và du khách còn được trải nghiệm tìm hiểu về gốm sứ Nhật Bản trong giao thương mậu dịch qua thương cảng Hội An.

Chương trình khai mạc sự kiện “Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản” lần thứ 19 được tổ chức vào tối ngày 5/8 tại Vườn tượng An Hội.