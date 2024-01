Cựu chiến binh 55 lần hiến máu tình nguyện

LÊ HIỀN | 11/01/2024 - 07:30

Phong trào hiến máu tình nguyện ở TP.Hội An ngày càng thu hút nhiều tình nguyện viên tham gia. Trong đó, cựu chiến binh Huỳnh Thị An, hiện là Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh khối An Thái, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Minh An có đến 55 lần hiến máu.