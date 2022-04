Rộn ràng Chợ phiên OCOP Quảng Nam

KHÁNH LINH | 26/03/2022 - 20:03

(QNO) – Nằm trong chuỗi hoạt động lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia – Quảng Nam 2022, chiều nay 26.3, tại Đảo Ký ức Hội An, CLB Điểm đến Quảng Nam giữ gìn giá trị bản địa phối hợp cùng Công viên Ấn tượng Hội An và Cộng đồng du lịch Làng chài Tân Thành (Hội An) tổ chức Chợ phiên du lịch và sản phầm OCOP Quảng Nam 2022.