(QNO) – Để góp sức cùng tuyến đầu chống dịch, mau chóng phục hồi ngành du lịch TP.Hội An, anh Nguyễn Trí Minh (phường Minh An, TP.Hội An) không ngần ngại dùng ô tô cá nhân để chở các trường hợp F1 đi cách ly tập trung. Hơn một năm qua, hàng nghìn trường hợp F1 trên địa bàn Hội An đã được anh Minh đưa đi cách ly an toàn, góp phần rất lớn giúp TP.Hội An khống chế thành công những đợt dịch vừa qua.