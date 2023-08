Bắt 2 đối tượng trộm 121 gốc sâm Ngọc Linh

XUÂN MAI | 02/08/2023 - 13:35

(QNO) - Công an huyện Nam Trà My vừa bắt giữ 2 đối tượng Hồ Văn Long (SN 1981) và Hồ Văn Lũ (SN 1988, cùng trú xã Trà Linh, Nam Trà My) để điều tra hành vi trộm cắp sâm Ngọc Linh.