[VIDEO] - Sản phẩm của HTX Minh Phúc Trà My vào chung kết toàn quốc cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp

PHAN VINH | 21/09/2023 - 11:24

(QNO) - Tham gia cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa” diễn ra tại tỉnh Phú Yên, dự án “Nước rửa chén bát, nước lau sàn quế Trà My Minh Phúc” của Hợp tác xã Quế Trà My – Minh Phúc (Bắc Trà My) đã đạt giải Nhì cấp vùng miền Trung.