Công an cơ sở "thức cho dân ngủ"

Xuân Mai - Tấn Sỹ | 23/01/2022 - 15:40

(QNO) - Những ngày cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, lực lượng Công an Quảng Nam nói chung, đặc biệt cán bộ, chiến sĩ (CBCS) công an xã, phường, thị trấn phải gác lại chuyện gia đình, túc trực 24/24 giờ nhằm đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, lo cho người dân vui xuân đón tết an toàn.