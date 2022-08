40 ngư dân trên tàu cá bị chìm về đến Núi Thành an toàn

(QNO) - Sáng nay 19.8, 40/43 ngư dân tàu cá QNa-91568TS đã về đến cảng cá An Hòa (xã Tam Giang, Núi Thành). Trước đó tàu cá này bị chìm do va đâm tại vị trí cách bờ biển tỉnh Bình Định 173 hải lý và tất cả ngư dân được tàu cá khác ứng cứu kịp thời.

Trong 40 ngư dân về đến Núi Thành có 3 người bị thương nhẹ được đưa đến Trạm Y tế xã Tam Giang chăm sóc, 37 người sức khỏe bình thường. Ngoài ra, 3 ngư dân còn lại của tàu cá QNa-91568TS không vào bờ mà tiếp tục bám biển đánh bắt trên một tàu cá khác cùng địa phương.

Như tin đã đưa, tàu cá QNa-91568TS do ông Đặng Văn Hội (SN 1971, xã Tam Giang) làm thuyền trưởng bị chìm do va đâm trên biển vào sáng 17.8 và tất cả ngư dân được cứu vớt an toàn. Sau đó, 40 ngư dân được 2 tàu cá cùng địa phương đưa về Núi Thành.