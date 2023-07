(QNO) - Sáng nay 11/7, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý III/2023.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: P.V

Theo Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng, công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm dù có nhiều nỗ lực song vẫn tiềm ẩn thách thức, phức tạp. Đặc biệt, nhiều tuyến đường trọng điểm, quan trọng được đưa vào vận hành khai thác, tình trạng vi phạm về tốc độ, xe quá khổ quá tải vẫn còn tái diễn.

“Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông nhận được sự quan tâm lớn của Đảng, Quốc hội và cả hệ thống chính trị, có sự chỉ đạo sâu sát của Đảng, Nhà nước tạo thuận lợi cho hoạt động chỉ đạo, triển khai ở các cấp cơ sở.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội đã triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị, các địa phương có nhiều nỗ lực cố gắng, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông cả nước ở cả 3 tiêu chí.

Song cũng cần nhìn nhận, tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp gây lo lắng cho toàn xã hội, đòi hỏi phải kiên trì và quyết tâm hơn, có những giải pháp mạnh mẽ, toàn diện hơn trong thời gian tới” - Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nói.

Theo số liệu của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong 6 tháng đầu năm, cả nước xảy ra 4.970 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.865 người và bị thương 3.471 người. So với cùng kỳ năm 2022, giảm 762 vụ (giảm 13,29%), giảm 484 người chết (giảm 14,45%) và giảm 214 người bị thương (giảm 5,81%).



Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra rạng sáng 14/2/2023 tại Núi Thành khiến 10 người tử vong. Ảnh: P.V

Lực lượng cảnh sát giao thông cả nước kiểm tra, xử lý hơn 1,6 triệu trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Theo đó, phạt tiền hơn 3.200 tỷ đồng; tước hơn 328 nghìn giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn; tạm giữ gần 530 nghìn phương tiện các loại. Trong đó, riêng về lái xe vi phạm nồng độ cồn đã xử lý 373.931 trường hợp.

Trong khi đó, theo Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam, 6 tháng đầu năm toàn tỉnh xảy ra 93 vụ tai nạn giao thông, làm chết 78 người và bị thương 66 người. So với cùng kỳ năm 2022, tai nạn giao thông tăng 20 vụ (tăng 27,4%), tăng 11 người chết (tăng 16,4%), giảm 5 người bị thương.

Để tìm giải pháp hạn chế tai nạn giao thông, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã chủ trì buổi làm việc với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và các cơ quan trung ương có liên quan để đánh giá nguyên nhân, bàn các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông ở đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã ban hành nhiều văn bản để triển khai một cách mạnh mẽ, đồng bộ, toàn diện và quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Do đó, số người chết vì tai nạn giao thông trong các tháng gần đây liên tục giảm so với cùng kỳ năm 2022.