60 suất quà tết tặng người dân xã Trà Ka

(QNO) - Hội IT hotels and Resorts Việt Nam và Công ty TNHH Siêu Nhật Thanh vừa phối hợp xã Trà Ka (Bắc Trà My) trao tặng quà tết đến đồng bào địa phương.

Đại diện đơn vị tài trợ tặng quà tết người dân xã Trà Ka. Ảnh: NGUYỄN HỢI

Tại chương trình, các đơn vị trao 60 suất quà gồm tiền mặt, gạo, dầu ăn, bánh mứt (trị giá 700 nghìn đồng/suất) tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn tại thôn 1 và thôn 2 xã Trà Ka. Hai thôn này giáp ranh với huyện Tây Trà (Quảng Ngãi), bị thiệt hại nặng trong các đợt mưa lũ trước đây.