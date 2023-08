77 người chết do tai nạn giao thông đường bộ trong 6 tháng đầu năm

(QNO) - Chiều nay 3/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang - Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ quý III và 6 tháng cuối năm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ quý III và 6 tháng cuối năm. Ảnh: Q.VIỆT

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 93 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm chết 78 người, bị thương 66 người (tăng 20 vụ, tăng 11 người chết so với cùng kỳ năm 2022). Trong đó, TNGT đường bộ xảy ra 92 vụ, làm chết 77 người, bị thương 66 người. Đáng kể, có 4 TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm chết 19 người, bị thương 25 người; 1 vụ TNGT rất nghiêm trọng làm chết 2 người... Trên địa bàn không xảy ra TNGT đường thủy nội địa.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các vụ TNGT xảy ra trên địa bàn tỉnh là do người tham gia giao thông không chú ý quan sát; chuyển hướng không đúng quy định; đi không đúng phần đường, làn đường; vượt xe không đúng quy định; thiếu chú ý quan sát; mệt mỏi, ngủ gật; sử dụng rượu bia; không chấp hành quy định về tốc độ.

Ông Hà Phước Lộc - Trưởng phòng Quản lý hạ tầng giao thông (Sở GTVT) phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Q.VIỆT

Về nhiệm vụ sắp đến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh yêu cầu Ban An toàn giao thông tỉnh thường xuyên nắm bắt tình hình, phân tích, báo cáo những vấn đề mới phát sinh, qua đó tham mưu các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, nhất là giải pháp phòng ngừa tai nạn.

Tiếp tục đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan chức năng kịp thời kiểm tra hệ thống báo hiệu đảm bảo trật tự an toàn giao thông; các điểm tiềm ẩn TNGT; cải thiện an toàn, giảm thiểu và ngăn ngừa TNGT tại các vị trí điểm/đoạn/tuyến thường xảy ra TNGT. Cùng với đó thành lập tổ liên ngành kiểm tra an toàn giao thông đường thủy nội địa năm 2023; xây dựng, triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 2/9...