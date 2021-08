An toàn giao thông qua Điện Bàn: Nỗi lo còn đó

Tai nạn giao thông (TNGT) giảm cho thấy việc triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) của thị xã Điện Bàn đã có kết quả bước đầu. Vậy nhưng, nỗi lo TNGT tăng trở lại khi vẫn còn đó nhiều nguy cơ tiềm ẩn.

Cảnh sát giao thông Điện Bàn xử lý người vi phạm an toàn giao thông. Ảnh: C.T

Nhiều chuyển biến

Trung tá Phùng Văn Trung - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an thị xã Điện Bàn cho biết, năm 2020 trên địa bàn xảy ra 32 vụ, làm chết 23 người và 18 người bị thương; so với năm 2019 số vụ giảm 11, giảm 11 trường hợp tử vong, giảm 7 người bị thương.

Riêng 7 tháng đầu năm 2021, toàn thị xã xảy ra 13 vụ khiến 9 người chết và bị thương 6 trường hợp; so với cùng kỳ năm 2019 giảm 6 vụ, giảm 5 ca tử vong và giảm 2 người bị thương.

Theo ông Đặng Hiệp Lực - Trưởng phòng Quản lý đô thị, Phó Trưởng ban ATGT thị xã Điện Bàn, nỗ lực kéo giảm TNGT hiệu quả nhờ sự vào cuộc từ nhiều phía. Lực lượng cảnh sát giao thông Công an thị xã đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong đó tập trung tối đa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT.

Cùng với đó, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, việc giãn cách xã hội và hiệu ứng của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP đã phần nào tác động đến an ninh trật tự nói chung, trật tự ATGT nói riêng.

Điện Bàn cho lắp đặt cụm loa tại vị trí có đèn tín hiệu giao thông để tự động phát thanh nội dung tuyên truyền một số quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm dễ gặp phải, nhằm đánh động ý thức của người dân.

Theo Trung tá Phùng Văn Trung, sự vào cuộc tuyên truyền, xử lý của các cấp, các lực lượng chức năng từ tỉnh đến xã, phường ở thị xã đã tác động tích cực đến ý thức của người tham gia giao thông.

Cùng với đó, kết cấu hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư, xóa bỏ “điểm đen”, điểm tiềm ẩn tai nạn. Đơn cử như tuyến ĐT608 (Hội An - Điện Bàn), những năm trước đây đoạn đường nối Hội An lên trung tâm hành chính thị xã nhỏ hẹp, bề mặt bị nứt nẻ, sụt lún với “ổ gà” chi chít khiến người điều khiển phương tiện thường xuyên bị lạc tay lái. Từ dự án nâng cấp, mở rộng đoạn tuyến thực từ năm 2020, hiện nay nhiều vị trí có thể lưu thông dễ dàng, an toàn.

Tiềm ẩn nguy cơ

TNGT tại Điện Bàn hơn 7 tháng qua giảm 3 tiêu chí, nhưng tình trạng vi phạm pháp luật về giao thông còn diễn biến phức tạp. Lãnh đạo Ban ATGT thị xã đơn cử, xe tránh trạm thu phí trên quốc lộ (QL) 1 nên đi vào các tuyến giao thông nông thôn khiến hạ tầng hư hỏng, gây mất ATGT.

Chợ tự phát, lấn chiếm lòng lề đường làm nơi buôn bán như chợ Điện Dương (phường Điện Dương), chợ tại nút giao ĐH9. ĐB qua phường Điện Nam Đông, khu vực trước bến xe Bắc Quảng Nam, trước Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (các phường Điện An, Điện Nam Trung), đảo giao thông phía bắc cầu Vĩnh Điện (phường Vĩnh Điện), chợ tự phát tại nút giao thông giữa ĐH1. ĐB và ĐH5.ĐB (các xã Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam) vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Treo biển quảng cáo, buôn bán hàng hóa lấn chiếm, che khuất các biển báo hiệu đường bộ diễn ra tràn lan. Đặc biệt, một bộ phận người dân ý thức còn kém trong tuân thủ các quy tắc an toàn khi tham gia giao thông...

“Nguy cơ mất ATGT vẫn còn hiển hiện tại nhiều điểm yếu hạ tầng giao thông, như tuyến tránh Vĩnh Điện quá chật, cầu Phong Thử trên tuyến ĐT609 đang là nút thắt cổ chai…” - Trung tá Phùng Văn Trung nói.

Làm việc với Ban ATGT tỉnh vừa qua, lãnh đạo thị xã Điện Bàn tiếp tục phản ánh thực tế tình trạng mất ATGT trên QL1 qua Điện An, Vĩnh Điện, Điện Minh, Điện Phương (còn gọi là tuyến tránh Vĩnh Điện).

Tuyến tránh này quá hẹp, một số chỗ thiếu điện chiếu sáng, mỗi bên chỉ có một làn xe chạy. Do hẹp và không có dải phân cách ở giữa, tuyến tránh Vĩnh Điện từng xảy ra không ít vụ TNGT đối đầu đặc biệt nghiêm trọng khiến nhiều người chết. Tuy nhiên, việc mở rộng chưa được cấp có thẩm quyền là Bộ GTVT cho triển khai, dù Ban ATGT tỉnh, UBND tỉnh nhiều lần kiến nghị.

Một hạn chế trong tổ chức giao thông từng được người có trách nhiệm của thị xã nhiều lần bày tỏ trăn trở, vậy nhưng chưa được giải quyết căn cơ. Đơn cử, các tuyến đường ĐT607, ĐT603B và QL1 qua Điện Bàn không được cắm biển báo khu đông dân cư, dù thực tế những tuyến giao thông nêu trên đều qua khu dân cư đô thị.

Không có biển báo khu đông dân cư (giới hạn 60km/h), phương tiện và nhất là ô tô chạy tốc độ cao 90km/h rất dễ gặp sự cố bất ngờ, giữa dòng người lưu thông đông đúc. Bất cập nêu trên, ô tô ở Hội An ra Đà Nẵng và ngược lại trên ĐT603B, khi qua 2 thành phố này phải chạy chậm (60km/h), nhưng đến địa phận Điện Bàn lại tăng tốc bù trừ thời gian. Chính vì vậy, việc cắm biển báo khu đông dân cư để tránh sự cố đáng tiếc có thể xảy ra cần được quan tâm giải quyết thỏa đáng.