Thôn Achoong, bản làng xa xôi của xã Ch’Ơm (Tây Giang) trước đây vào ban đêm, các con đường vào bản làng và khu vực sinh hoạt cộng đồng thôn còn tối tăm, thì nay ánh sáng đã về làng.

“Ánh sáng vùng biên” đến với thôn Achoong xã vùng cao biên giới Ch’Ơm, Tây Giang. Ảnh: H.LIÊN

Những năm gần đây, điện lưới đã được kéo đến tận xã Ch’Ơm và một số xã vùng biên giới Tây Giang, góp phần nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần của người vùng cao. Song, có nhiều thời điểm, điện thường xuyên chập chờn, mất điện do hạ tầng lưới điện còn chắp nối, chưa đồng bộ. Riêng khu vực sinh hoạt cộng đồng thôn bản, đường làng, ngõ xóm ban đêm khá tối tăm vì không được trang bị hệ thống chiếu sáng.

Achoong là thôn biên giới, đời sống của nhân dân còn khó khăn, việc chăn nuôi gia súc, gia cầm khó khăn do thời tiết rét lạnh, khâu trồng trọt hiệu quả thấp do thời tiết bất lợi.

Việc đầu tư hệ thống điện chiếu sáng cổng làng, ngõ xóm trong thôn vô cùng khó, chưa kể không đảm bảo nguồn kinh phí trả tiền điện hằng tháng. Khảo sát, nắm được tình hình, đầu năm 2022, Hội LHPN tỉnh, Đồn Biên phòng Ga Ry đã nỗ lực vận động nguồn lực đầu tư xây dựng cổng làng, hệ thống điện năng lượng mặt trời chiếu sáng vùng biên nhằm tạo điều kiện cho bà con sinh hoạt ổn định. Tết Nguyên đán 2022 vừa qua, hằng đêm Achoong đã được bao phủ bởi ánh điện khiến người làng ai nấy vui vẻ, phấn khởi.

Trưởng thôn Achoong - anh Alăng Lơ chia sẻ, bà con trong thôn rất vui mừng khi được hưởng lợi từ hệ thống chiếu sáng đèn năng lượng mặt trời. Từ khi có hệ thống đèn điện, bản làng về đêm sáng lung linh, trẻ con có thể qua lại chơi giữa các nhà. Cây cầu bắc qua thôn Achoong cũng đã sáng đèn, bà con có việc cần đi lại cũng an toàn hơn.

“Bà con ở đây bây giờ tuy còn nghèo nhưng đã không còn nghèo ánh sáng. Chúng tôi ghi nhận và cảm ơn sâu sắc sự quan tâm, hỗ trợ của Hội LHPN tỉnh, Đồn Biên phòng Ga Ry đối với đồng bào.

Cả thôn nay đã có hơn 20 trụ đèn chiếu sáng và mong những đoạn đường còn lại thời gian tới tiếp tục được quan tâm hỗ trợ để tất cả đoạn đường trong thôn cùng được chiếu sáng về đêm. Nhất là một số vị trí xung yếu của thôn nhằm đảm bảo an toàn giao thông, an ninh và trật tự xã hội” - anh Alăng Lơ nói. Cũng theo anh Alăng Lơ, là đặc thù địa bàn vùng biên, có điện chiếu sáng ban đêm, vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn cũng đảm bảo hơn.

Trung tá Nguyễn Hồng Thanh - cán bộ biên phòng phụ trách địa bàn thôn Achoong chia sẻ, nếu trước, điện lưới ở đây chập chờn, mất điện liên tục thì giờ đây mọi thứ đã ổn hơn.

Bây giờ ban đêm có thêm “ánh sáng vùng biên” từ hệ thống điện mặt trời, bà con không chỉ đi lại thuận tiện, dễ dàng, mà tình hình an ninh trật tự trong thôn cũng cơ bản ổn định. Sắp tới, mô hình “ánh sáng vùng biên” sẽ được mở rộng ra địa bàn thôn Atu 1, Atu 2 của xã từ nguồn vận động xã hội hóa.

Được biết, ngoài Achoong, thôn Pứt của xã Ga Ry cũng được đầu tư hệ thống điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời từ năm 2021 và toàn bộ kinh phí đều từ nguồn vận động xã hội hóa từ nguồn đóng góp của hội viên, phụ nữ toàn tỉnh; các đồn biên phòng và nhân dân trên địa bàn đóng góp ngày công lao động, vật liệu xây dựng. Các con đường, thôn bản được chiếu sáng không chỉ góp phần nâng cao đời sống dân sinh, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, mà còn tô thắm thêm tình đoàn kết quân dân biên giới.