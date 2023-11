Bắc Trà My: Chính quyền nỗ lực, nhân dân đồng thuận trong thực hiện Dự án liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam

(QNO) - Dự án liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam đang thực hiện giai đoạn cuối tại huyện Bắc Trà My. Chính quyền huyện Bắc Trà My đã nỗ lực trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận thực hiện dự án. Đến nay, 70% hộ dân bị ảnh hưởng đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công công trình.





Ông Phạm Văn Cần tại diện tích đất được thu hồi. ẢNH TÚ VÂN

Ông Phạm Văn Cần - thôn Dương Thạnh xã Trà Dương có 3.000m2 đất sản xuất dọc tuyến quốc lộ 40B qua địa phận xã Trà Dương. Trong đó, có khoảng 800m2 đất sẽ được thu hồi để thi công Dự án liên kết vùng miền Trung.

Sau khi được chính quyền địa phương thông báo chủ trương và tuyên truyền, hướng dẫn một số quy định về bồi thường, hỗ trợ trong quá trình thực hiện dự án, như nhiều hộ dân tại địa phương, ông Cần đồng tình với định hướng phát triển kinh tế dành cho các huyện vùng Tây Nam của tỉnh.

"Tôi và gia đình rất đồng tình với chủ trương lớn về xây dựng đường liên kết vùng của Đảng, nhà nước. Giao thông, đi lại có thuận tiện thì kinh tế bà con nhân dân chúng tôi mới phát triển được. Tuy nhiên, đối với diện tích đất còn lại sau thu hồi, gia đình tôi có nguyện vọng xin được chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang trồng cây ăn quả để đảm bảo nước tưới tiêu và ổn định kinh tế về lâu, về dài" - ông Cần cho hay.

Dự án liên kết vùng miền Trung có tổng mức đầu tư 768 tỷ đồng, đi qua 5 địa phương gồm Thăng Bình, Tam Kỳ, Phú Ninh, Tiên Phước và Bắc Trà My. Tổng chiều dài toàn tuyến hơn 31,8km, có điểm đầu tại nút giao với đường Thanh niên ven biển (ĐT613B) tại xã Bình Nam (Thăng Bình) và điểm cuối tại thị trấn Trà My (Bắc Trà My). Trong đó, chiều dài tuyến đoạn qua huyện Bắc Trà My dài khoảng 5,7km.

"Tuyến đường thi công qua huyện có 32 hộ dân tại thị trấn Trà My và 194 hộ dân, 2 tổ chức tại xã Trà Dương bị ảnh hưởng. Đảng bộ chính quyền huyện Bắc Trà My đã nỗ lực quyết tâm tuyên truyền, vận động đến từng hộ dân. Đến nay, 100 % hộ dân trên địa bàn Thị trấn Trà My và gần 70% hộ dân tại xã Trà Dương đã chấp hành tháo dỡ vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng thi công công trình. Chính quyền địa phương quyết tâm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao cho đơn vị thi công trước ngày 31/12/2023 này" - ông Nguyễn Kim Sơn, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Bắc Trà My nói.

Dự án liên kết vùng miền Trung đang được thi công tại huyện Bắc Trà My. Ảnh: TÚ VÂN

Khu vực phía tây nam của tỉnh Quảng Nam có tiềm năng rất lớn, được định hướng phát triển mạnh các sản phẩm nông - lâm nghiệp, dược liệu phục vụ nguyên liệu cho các nhà máy Khu kinh tế mở Chu Lai. Vì vậy việc đầu tư hệ thống đường bộ kết nối từ vùng động lực phía đông và Khu kinh tế mở Chu Lai đến các huyện vùng Tây Nam của tỉnh có ý nghĩa hết sức quan trọng. Giải quyết nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp và kết nối, hình thành, phát triển giữa các địa phương trong toàn tỉnh.