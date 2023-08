Bắc Trà My chủ động ứng phó thiên tai

Trước thềm mùa mưa lũ năm 2023, huyện Bắc Trà My ban hành phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro để chủ động thực hiện.

Dân quân huyện Bắc Trà My thi công đắp sa bàn chuẩn bị cho diễn tập phòng chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn diễn ra vào cuối tháng 8 này. Ảnh: V.Bình

Trước khi về nhận công tác tại trạm khí tượng ở Bắc Trà My, ông Đào Đình Thám có trên 20 năm trong nghề quan trắc dự báo thời tiết, cảnh báo thiên tai từ đồng bằng đến vùng núi cao và hải đảo như TP.Quảng Ngãi, huyện miền núi Ba Tơ (Quảng Ngãi) đến Cù Lao Chàm...

Sau gần 5 năm công tác ở Bắc Trà My, ông Thám đúc kết, thời tiết và thiên tai ở khu vực Trà My “hội tụ” tất cả các hiện tượng, loại hình của vùng khí hậu nhiệt đới. Gần đây, những hiện tượng thời tiết cực đoan nắng nóng, nhiệt độ tăng cao, gây cháy rừng, dông sét, gió lốc… mùa khô; rét lạnh, mưa lớn dai dẳng, bão lũ, sạt đất, lở núi... vào mùa mưa xuất hiện với tầng suất khó lường, không dễ để phân tích, nhận định, đưa ra các dự báo chuẩn xác, cảnh báo rủi ro thiên tai. Cạnh đó, xây dựng, tích nước thủy điện Sông Tranh 2 trong vùng có địa chất đứt gãy, tại Trà My còn xảy ra động đất kích thích…

Tham vấn từ ngành khí tượng thủy văn Quảng Nam, ông Nguyễn Hồng Vương - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Bắc Trà My cho hay, năm 2023 khả năng cao thời tiết vùng Trà My chịu ảnh hưởng của hiện tượng El Nino từ giữa mùa hè duy trì đến năm 2024.

Nắng nóng gay gắt hơn với nền nhiệt độ, lượng mưa bình quân có thể bị thâm hụt, song lại tiềm ẩn xảy ra thiên tai dị thường như cháy rừng mùa khô và mưa, lũ lớn cục bộ vào mùa đông.

"Ngay từ đầu năm 2023, ngành nông nghiệp huyện tập trung tham mưu xây dựng phương án ứng phó với thiên tai theo các cấp độ rủi ro tại địa bàn huyện. Đây là tiền đề xử trí ứng phó khoa học, có sự suy tính chủ động, tránh những lúng túng, bị động khi gặp tình huống thiên tai” - ông Vương nói.

Ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, cho hay phương án ứng phó thiên tai nhận định cụ thể hiện trạng, thế mạnh, điểm yếu, thách thức… về các yếu tố khách quan, chủ quan như điều kiện tự nhiên, hạ tầng, dân sinh, dân trí, các nguồn lực. Bản đồ các điểm xung yếu xảy ra sạt núi, lũ quét, ngập lụt; các điểm cao, khu sơ tán an toàn… đều được huyện tính đến và cụ thể hóa trong phương án.

“Thực thi phương án, các lực lượng đều nắm chắc địa bàn, thực lực, kết hợp với kênh thông tin dự báo phổ biến, mỗi thời điểm xuất hiện tình huống được vận dụng để nhận định cấp độ rủi ro thiên tai. Từ đó, kịch bản ứng phó được kích hoạt. Những yếu tố bất ngờ, bị động được loại trừ nên hạn chế thấp nhất những thiệt hại” - ông Vũ chia sẻ.

Thượng tá Trần Cao Thái - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bắc Trà My cho hay, từ phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro, các lực lượng cơ sở luôn được đặt trong trạng thái sẵn sàng và chủ động “4 tại chỗ” và nguyên tắc phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả.

“Cuối tháng 8 này, huyện sẽ tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn quy mô cấp huyện. Hiện trường diễn tập thực binh được bố trí ngay tại khu vực thường xuyên xảy ra sạt lở núi, thuộc thôn 2 xã Trà Giang với tình huống đặt ra, công tác hiệp đồng cứu hộ rất sát thực tế. Đây là đợt tập dợt, kiểm nghiệm hữu ích trong triển khai phương án ứng phó với thiên tai theo các cấp độ rủi ro tại địa bàn trước thềm mùa mưa lũ, thiên tai năm nay” - ông Thái nói.