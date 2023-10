Bắc Trà My: Dông, lốc làm cây cối ngã đổ, mất điện cục bộ

Trong ba ngày qua, tại Bắc Trà My liên tục có mưa dông kèm theo sấm sét, gió lốc mạnh, xảy ra vào buổi chiều và ban đêm.

Cắt dọn cây phượng ngã đổ trên đường Nguyễn Văn Linh (thị trấn Trà My). Ảnh: N.Bình

Hiện tượng thời tiết cực đoan này đã làm điện lưới ở khu vực Bắc Trà My có đến 3 lần bị mất cục bộ; nhiều thiết bị điện, điện tử của người dân bị sét đánh cháy, hư hỏng.

Ông Nguyễn Hữu Sự - Chủ tịch UBND thị trấn Trà My cho hay, tuyến đường Võ Nguyên Giáp qua tổ dân phố Đồng Bộ có điểm cống bị tắc, mưa dông lớn, nước thoát không kịp đã làm trồi bùn đất lên khu vực miệng cống, cộng với nước bùn đất từ công trình khu kè chống sạt lở Đồi Bảo An đang thi công đổ xuống gây trơn trược cho người dân và phương tiện lưu thông qua đây.

Tại tuyến đường Nguyễn Văn Linh, qua tổ dân phố Đồng Bàu có 1 cây phượng lâu năm bị ngã đổ chặn ngang đường. Địa phương đã huy động lực lượng cắt dọn, thông tuyến ngay sau dông lốc.

Theo dự báo của Trạm khí tượng Trà My, mưa dông vào chiều và về đêm tiếp tục tái diễn trong những ngày tới ở khu vực Bắc Trà My. Trong đó, cảnh báo địa bàn Bắc Trà My có đợt mưa to đến rất to, kéo dài từ ngày 10 - 15/10. Tổng lượng mưa từ 300 - 500mm, lượng mưa trong 24h phổ biến ở mức 60 - 100mm.