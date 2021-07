Bắc Trà My hỗ trợ đồng hương tại TP.Hồ Chí Minh 50 triệu đồng

Ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho hay, UBND huyện quyết định hỗ trợ 50 triệu đồng cho người dân Bắc Trà My đang sinh sống, học tập và làm việc tại TP.Hồ Chí Minh đang gặp khó khăn vì dịch bệnh Covid-19.

Nguồn kinh phí này được chuyển vào tài khoản của thủ quỹ Hội đồng hương Bắc Trà My tại TP.Hồ Chí Minh để quản lý, xem xét hỗ trợ người dân Bắc Trà My tại TP.Hồ Chí Minh đang gặp khó khăn vì dịch bệnh Covid-19 theo thứ tự ưu tiên về mức độ khó khăn, hoàn cảnh cấp thiết, đảm bảo đúng mục đích và thiết thực.



Huyện Bắc Trà My còn chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về hậu cần y tế, sinh hoạt, an ninh trật tự, thông tin liên lạc tại khu cách ly Trường Dạy nghề huyện để đón người dân từ TP.Hồ Chí Minh về địa phương. Trong đợt đầu này, huyện Bắc Trà My đón 37 công dân tại TP.Hồ Chí Minh trở về quê.