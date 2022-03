Bắc Trà My hỗ trợ sắp xếp, ổn định chỗ ở cho 1.216 hộ dân

Năm 2021, thực hiện Nghị quyết 23/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, UBND huyện Bắc Trà My đã phân bổ 4 tỷ đồng để các xã hỗ trợ thực hiện sắp xếp, ổn định dân cư cho 68 hộ di dời chỗ ở năm 2021 và các hộ di dời năm 2020 nhưng chưa hỗ trợ do thiếu kinh phí.

Một khu tái định cư tại huyện Bắc Trà My.

Tính đến hết tháng 12.2021, các địa phương đã giải ngân hơn 3,769 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ di chuyển nhà cho 66 hộ với kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng; hỗ trợ hơn 1,9 tỷ đồng san lấp nền nhà cho 65 hộ; hỗ trợ nước sinh hoạt cho 66 hộ gần 100 triệu đồng; hỗ trợ điện sinh hoạt cho 65 hộ hơn 190 triệu đồng; hỗ trợ đường dân sinh cho 21 hộ với kinh phí 210 triệu đồng.

Theo UBND huyện Bắc Trà My, đối tượng hộ sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện đa số là hộ nghèo, đời sống còn nhiều khó khăn, nhà ở trước đây làm bằng gỗ tạp, khi tháo dỡ, di dời bị hỏng nhiều; trong khi đó Nhà nước đang có chủ trương đóng cửa rừng nên không có điều kiện làm nhà ở mới kiên cố.

Ông Trần Toại - Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho biết, đối với trường hợp đã thực hiện di dời chỗ ở trong năm 2021, để tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ dân trên có thêm kinh phí làm nhà đảm bảo an toàn, kiên cố, UBND huyện Bắc Trà My đã đề nghị Sở NN&PTNT, Chi cục PTNT tỉnh tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ tiền vật liệu làm nhà tại nơi ở mới và xây dựng nhà vệ sinh theo Nghị quyết 23 của HĐND tỉnh.

Được biết, trong giai đoạn 2017 - 2020, Bắc Trà My đã hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư cho 1.148 hộ trên địa bàn huyện, so với khi có Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và với chỉ tiêu đề ra theo Nghị Quyết 57 của HĐND huyện đạt 104,6%.