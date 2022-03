Bắc Trà My liên tiếp xảy ra 2 trận động đất 2,9 và 2,7 độ Richter

(QNO) - Rạng sáng nay 11.3, vùng núi Bắc Trà My bị ảnh hưởng bởi 2 trận động đất liên tiếp cách nhau chưa đầy 20 phút.

Vùng núi Bắc Trà My bị ảnh hưởng bởi 2 trận động đất vào rạng sáng 11.3. Ảnh: NGUYỄN BÌNH

Theo TS. Nguyễn Xuân Anh - Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu Việt Nam, thiết bị đo động đất của viện lắp đặt tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 (Bắc Trà My) ghi nhận 2 trận động đất liên tiếp vào rạng sáng 11.3.

Trận động đất đầu tiên xảy ra lúc 1 giờ 48 phút 39 giây với cường độ 2,9 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,3km; trận động đất thứ hai cách đó hơn 19 phút, xảy ra lúc 2 giờ 7 phút 16 giây với cường độ 2,7 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2km.

“Đây là những trận động đất kích thích, độ lớn nhỏ, cấp độ rủi ro thiên tai là 0” - TS. Nguyễn Xuân Anh nói.

Nhiều người dân vùng núi Bắc Trà My cho hay họ cảm nhận được sự rung lắc do dư chấn động đất. Ông Đào Thám (thị trấn Trà My) cho biết, khi đang ngủ thì bừng tỉnh vì nghe tiếng nổ khá lớn, sau đó nhà cửa rung khoảng 2 giây.

Tương tự, ông Võ Nga ở làng Tân Hiệp (xã Trà Sơn) cho biết 2 trận động đất cách nhau chừng 20 phút khiến ông hốt hoảng và sau đó không thể ngủ tiếp được.