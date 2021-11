Bắc Trà My, Nam Trà My: Mưa lớn chia cắt giao thông lên các xã vùng cao

(QNO) - Mưa lớn liên tục từ sáng 28.11 đến nay, làm mực nước Sông Trường, sông Nước Oa dâng cao khiến đường lên các xã vùng cao của huyện Bắc Trà My và Nam Trà My chia cắt cục bộ.

Người dân bị mắc kẹt tại điểm sạt lở lớn tại Km800+300 (P) trên quốc lộ 40B qua địa phận xã Trà Giác.

Tại Bắc Trà My, mưa lớn kéo dài liên tục từ sáng ngày 28.11 đến nay làm nước lũ băng qua ngầm Sông Trường (đoạn quốc lộ 40B, địa phận xã Trà Sơn), nên địa phương nghiêm cấm mọi hoạt động lưu thông qua lại tuyến đường này.

Sáng hôm nay 29.11, ngầm Sông Trường bị chìm sâu hơn 2,2m. Còn ngầm sông Nước Oa (quốc lộ 40B, địa phận xã Trà Tân) cũng bị ngập sâu 1,1m. Việc lưu thông lên các xã vùng cao của 2 huyện Bắc Trà My và Nam Trà My hoàn toàn bị tê liệt. Các cầu ngầm trên tuyến đường liên xã về Trá Giáp, Trà Ka, Trà Đông, Trà Dương bị ngập sâu, không thể lưu thông.

Từ 15h00’ ngày 28.11, thủy điện Sông Tranh 2 được điều tiết xả lũ từ 250 – 2.450 m3/s nhằm cắt, giảm lũ cho hạ du và duy trì hồ chứa ở mực nước dâng bình thường +175m.

8 giờ sáng nay, quốc lộ 40B qua địa phận xã Trà Giác đã xảy ra ít nhất 3 điếm sạt lở lớn tại km85+550, km81+100, km80+300 gây ách tắc lưu thông. Công ty CP Quản lý và xây dựng đường bộ Quảng Nam đã điều phượng tiện cơ giới đến dọn dẹp, đang khắc phục hậu quả sạt lở.

Trong khi đó, 4 hộ dân vùng sạt lở tại cụm dân cư số 2, tổ Đàn Bộ và 2 hộ dân tổ Trung Thị, thuộc khu vực Núi Chim nằm ven tuyến đường phía tây thị trấn Trà My được chính quyền vận động đi sơ tán để đảm bảo an toàn. Ông Trịnh Ngọc Duy - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Trà My cho hay, trong số 6 hộ dân đi sơ tán, thì 4 hộ đến ở xen ghép tại nhà người thân, còn 2 hộ thuê ở trọ.

Ngầm Sông Trường trên Quốc lộ 40B, tại xã Trà Sơn, bị ngập sâu trên 2,2m vào sáng sớm ngày 29.11.

Trước đó lúc 15 giờ ngày 28.11, hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 được điều tiết xả lũ, lưu lượng xả từ 250 – 2.450m3/s nhằm cắt, giảm lũ cho hạ du và duy trì hồ chứa ở mực nước dâng trung bình +175m.

Ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho biết, dự báo thời tiết tiếp tục có mưa to, đến rất to ở vùng Trà My đến ngày 30.11, nên địa phương quán triệt thực hiện phương châm “4 tại chỗ” trong phòng chống thiên tai, cảnh báo nguy cơ sạt lở rất cao tại 22 địa điểm, khu vực trên toàn huyện để các cấp chính quyền cảnh giác, sơ tán dân khẩn cấp.

Ngoài ra, Trạm khí tượng Trà My còn cảnh báo, không khí lạnh hiện đang tăng cường xuống phía nam kết hợp rãnh áp thấp nâng trục lên phía bắc nên ngày hôm nay 29.11, Bắc Trà My ngoài mưa lớn còn có gió cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, có lúc giật cấp 7.