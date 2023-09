Bắc Trà My tăng cường kiểm tra an toàn giao thông thủy nội địa

Từ đầu năm đến nay, qua công tác ra quân tuần tra, kiểm soát, chốt chặn, lực lượng chức năng huyện Bắc Trà My phát hiện và lập biên bản vi phạm trên lĩnh vực giao thông đường bộ 595 trường hợp. Qua đó, ra quyết định xử phạt 697 trường hợp, phạt tiền hơn 1,37 tỷ đồng; tạm giữ 148 phương tiện các loại.

Theo Ban An toàn giao thông (ATGT) huyện Bắc Trà My, gần đây có nhiều phương tiện thủy nội địa và lồng bè nuôi cá của người dân hoạt động trên lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2, Sông Tranh 3 thuộc địa phận huyện và đã xảy ra nhiều vi phạm khi hoạt động.

Trước thềm mùa mưa lũ năm 2023, nhằm đảm bảo an toàn về người và tài sản của người dân trong quá trình hoạt động, địa phương thành lập Tổ liên ngành kiểm tra công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa; ra quân kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện hoạt động như đăng ký, đăng kiểm phương tiện, kết hợp với tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường thủy nội địa, các văn bản pháp luật liên quan, vận động chủ phương tiện, chủ bến khách, người tham gia giao thông trang bị, sử dụng áo phao, dụng cụ nổi cứu sinh, chở hàng đúng vạch mớn nước an toàn, chở người đúng sức chở của phương tiện…