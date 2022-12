Bắc Trà My tiếp tục có mưa lớn, sơ tán dân vùng nguy cơ rủi ro sạt lở đất ở cấp độ cao nhất

(QNO) - Ngày 5/12, tại huyện Bắc Trà My tiếp tục có mưa lớn kéo dài, gây ngập lụt cục bộ, sạt lở đất trên các tuyến giao thông huyết mạch, ách tắt lưu thông.

Hàng trăm người và phương tiện bị mắc kẹt nước tại ngầm Sông Nước Oa (ảnh chụp lúc 15h ngày 5/12).

Nút giao thông trên quốc lộ 40B qua ngầm Sông Trường (xã Trà Sơn) và Sông Nước Oa (xã Trà Tân) hoàn toàn bị cắt đứt. Tuyến đường liên xã đi Trà Bui qua khu vực làng Xơ Xơ, nước lũ làm lở đất phía taluy âm, tạo thành hố sâu, xâm lấn mặt đường hàng chục mét, rất nguy hiểm cho người qua đường. Tuyến đường đi xã Trà Kót, Trà Nú bị chia cắt tại hầu hết các cống ngầm, cầu tràn.

Chính quyền xã Trà Dương huy động xe múc, khơi thông dòng chảy qua cống ngầm đường liên xã tại khu Dương Trung.

Trong chiều nay (5/12), một số điểm trường học của xã Trà Đông cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Thuỷ điện Sông Tranh 2, tiếp tục được vận hành điều tiết nước lũ qua toàn bộ 6 của xả tràn, lưu lượng điều tiết từ 200 -1.490 m3/s để duy trì mực nước hồ +174m và chuyển chế độ vận hành cắt, giảm lũ cho hạ du theo quy định.

Sạt lở, tạo thành hố sâu phía taluy âm đường liên xã đi Trà Bui qua khu vực làng Xơ Rơ.

Ông Thái Hoàng Vũ, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho hay, huyện chỉ đạo các xã nằm trong vùng rủi ro thiên tai sạt lở cấp độ 3 (cấp độ cao nhất) gồm các xã Trà Dương, Trà Đông, Trà Kót, Trà Nú, Trà Giang và thị trấn Trà My khẩn trương tiến hành sơ tán dân ở các vùng nguy hiểmđến nơi an toàn.

“Cuối giờ chiều nay, yêu cầu các địa phương phải hoàn thành việc sơ tán dân; có phương án đảm bảo hậu cần, bảo vệ an toàn tài sản cho số bà con được sơ tán và báo cáo số liệu về huyện” - ông Vũ nói.