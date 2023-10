Bắc Trà My xuất hiện nhiều điểm sạt lở lớn, sẵn sàng phương án sơ tán dân

(QNO) - Hôm nay 17/10, tại huyện Bắc Trà My liên tục có mưa to đến rất to và xuất hiện nhiều điểm sạt lở tại các tuyến giao thông.

Sạt lở phía ta luy dương, bùn đất và cây rừng tràn xuống mặt đường trên tuyến đường từ xã Trà Kót (Bắc Trà My) - Tam Trà (Núi Thành).

Đường về thôn 3 xã Trà Giáp bị đất đá từ trên núi sạt xuống, vùi lấp đoàn bộ mặt đường tại khu vực Khu Dược liệu cũ. Xã Trà Giáp bố trí lực lượng canh gác, không để người và phương tiện lưu thông qua đây để đảm bảo an toàn.

Trong khi đó, ông Dương Minh Anh - Chủ tịch UBND xã Trà Kót thông tin, tuyến đường từ xã Trà Kót đi xã Tam Trà (Núi Thành) tiếp tục có ít nhất 2 điểm sạt lở mới từ phía ta luy dương và hiện vẫn sạt tiếp, kéo theo cây rừng ngã đổ xuống mặt đường.

Tại thị trấn Trà My, chính quyền, đoàn thể đã tuyên truyền, vận động hơn 190 hộ dân nằm trong vùng nguy cơ cao sạt lở đất thuộc hai tổ dân phố Mậu Cà và Đồng Bộ sơ tán đến nơi an toàn.

Ông Nguyễn Hữu Sự - Chủ tịch UBND thị trấn Trà My cho hay, địa phương đã chuẩn bị sẵn nơi nghỉ ngơi, điều kiện hậu cần tại trạm y tế, trụ sở các tổ dân phố và kể cả trụ sở làm việc của HĐND&UBND thị trấn Trà My để bố trí cho người dân trong vùng nguy cơ cao về sạt lở đất, ngập lụt sơ tán đến lưu trú.

“Đã có một số hộ dân tự giác sơ tán xen ghép đến nhà người thân. Tuy nhiên, vẫn có một số hộ chưa chấp hành; trong trường hợp tiếp tục còn có mưa lớn, trong đêm nay, các lực lượng chức năng có biện pháp cứng rắn, buộc di dời đến nơi an toàn” - ông Sự nói.