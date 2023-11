Bắc Trà My: Xuất hiện nhiều điểm sạt lở, xã Trà Ka mất điện cục bộ

(QNO) - Từ đêm 29/10 đến nay, trên địa bàn huyện Bắc Trà My liên tục có mưa vừa, mưa to đến rất to, lượng phổ biến 250 - 380mm. Do thấm nước từ các đợt mưa trước đó nên đã xảy ra sạt lở đất tại một số địa phương.

Điểm sạt lở lớn trên tuyến đường Trà Kót (Bắc Trà My) - Tam Trà (Núi Thành). Ảnh: N.B

Ông Phạm Văn Hồng - Giám đốc Điện lực Trà My cho hay, đường ĐH về xã Trà Ka bị sạt lở phía taluy âm, kéo theo 1 trụ điện bị ngã xuống sông làm toàn xã Trà Ka mất điện.

Điện lực Trà My đang huy động lực lượng, phương tiện cùng với sự hỗ trợ của lực lượng tại chỗ ở địa phương tập trung khắc phục, phấn đấu cấp điện trở lại cho xã Trà Ka trong hôm nay 1/11.

Sạt lở kéo theo 1 trụ điện ngã xuống sông làm toàn xã Trà Ka mất điện. Ảnh: N.B

Cạnh đó, 1 trụ điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời nằm sát mép taluy đường cũng có nguy cơ sạt, ngã xuống sông. Xã Trà Ka đã huy động lực lượng tại chỗ tháo dỡ trụ điện để tránh hư hỏng, mất mát tài sản.

Trong sáng 31/10, nhiều tuyến đường huyết mạch tại Bắc Trà My bị chia cắt cục bộ do ngập lụt tại các điểm thấp, có cống ngầm. Tuyến đường Trà Kót (Bắc Trà My) đi xã Tam Trà (Núi Thành) có 1 điểm sạt lở với khối lượng đất đá, cây rừng khá lớn tràn xuống mép đường phía taluy dương, nguy cơ gây tắc đường nếu tiếp tục có mưa kéo dài.

Điện lực Trà My phấn đấu cấp điện trở lại cho xã Trà Ka trong hôm nay 1/11. Ảnh: N.B

Đến sáng nay 1/11, lượng mưa tại Bắc Trà My đã giảm, các tuyến đường được thông tuyến, song vẫn tìm ẩn nguy cơ tái sạt lở.