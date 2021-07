Bài cuối: Dự án chưa đủ điều kiện giao dịch

(QNO) - “Dự án Khu đô thị phức hợp Hà My chưa đủ điều kiện giao dịch” là khẳng định của Sở Xây dựng Quảng Nam và các cơ quan liên quan.

Sau nhiều lần thương lượng giữa chủ đầu tư và khách hàng không thành công, tháng 6.2021, một số khách hàng mua đất tại Khu đô thị phức hợp Hà My đã gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng của tỉnh như UBND thị xã Điện Bàn, Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân (Văn phòng UBND tỉnh), Ban Nội chính tỉnh… nhờ can thiệp đòi lại quyền lợi. Tuy nhiên, tất cả văn bản phản hồi đều cho rằng đây là vấn đề tranh chấp dân sự các bên tự thương lượng hoặc gửi đơn đến tòa án đề nghị phân xử.



Hạ tầng dự án còn khá nhếch nhác

Giao dịch "chui"

Ông Trịnh Xuân Thái – Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Quảng Nam khẳng định, dự án Khu đô thị phức hợp Hà My chưa được chấp thuận giao dịch, nên những hợp đồng của khách hàng với chủ đầu tư là giao dịch "chui", do đó các cơ quan chức năng không thể can thiệp. “Nhà nước không cấm chủ đầu tư huy động vốn nhưng quá trình huy động vốn phải đúng quy định và có sự chấp thuận của Sở Xây dựng, nhưng thực tế các bên tự ký hợp đồng với nhau, không thông báo ai hết, không có cơ quan nào kiểm soát, bây giờ vướng mắc người dân phải tự chịu trách nhiệm hoặc nhờ cơ quan pháp lý can thiệp” - ông Thái nói.

Cùng quan điểm trên, theo ông Nguyễn Xuân Hà – Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, đến thời điểm hiện tại, dự án Khu đô thị phức hợp Hà My và cả Khu đô thị Dương Hội chưa đủ điều kiện để giao dịch. “Rất nhiều cảnh báo rồi nhưng dân cứ mua, bây giờ không có sổ thì đòi nhà nước can thiệp sao được. Đây là giao dịch dân sự, nếu không thỏa mãn cách giải quyết họ có thể kiện ra tòa, còn nhà nước phải làm theo quy định” - ông Hà dẫn giải.

Trong danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thuộc khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc được Sở Xây dựng công bố trên website của mình, Khu đô thị phức hợp Hà My là 1/70 dự án chưa được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng và “không đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, chuyển nhượng quyền sử dụng đất” (chưa có sổ đỏ tổng).

Sơ đồ quy hoạch chủ đầu tư chào bán khách hàng không đúng với quy hoạch.

Thực tế cho thấy, dù đã qua 3 năm nhưng hạ tầng dự án khu đô thị phức hợp Hà My hiện rất nhếch nhác, vẫn chưa có đường đi vào. Điều này trái ngược hoàn toàn với những gì mà chủ đầu tư quảng cáo với khách hàng trước đây.



Chủ đầu tư phải có trách nhiệm

Theo Luật sư Trương Công Nguyễn Anh Phiệt – Văn phòng Luật sư Phiệt & cộng sự (Đà Nẵng), luật quy định quyền và nghĩa vụ phải đi đôi với nhau. Do đó, khi Công ty CP Phức hợp Hà My nhận chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án từ Công ty TNHH Phát triển đô thị Singapore đồng nghĩa với việc thụ hưởng toàn bộ quyền và nghĩa vụ mà công ty Công ty Singapore đã thực hiện với các đối tác khác bao gồm với khách hàng đã ký kết các hợp đồng.

Điều này cũng được nêu rõ tại Điều 2 trong quyết định chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư (Quyết định 2638/QĐ-UBND) do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Huỳnh Khánh Toàn ký ngày 28.9.2020. Vì vậy, Công ty CP Phức hợp Hà My phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm từ chủ đầu tư cũ chứ không thể chối bỏ trách nhiệm của mình.

“Luật Doanh nghiệp và Luật Kế toán quy định: khi nhận nhiệm vụ chủ đầu tư dự án, tất cả tài sản phát sinh từ dự án đều phải đưa vào bảng cân đối kế toán. Do đó, khi Công ty TNHH Phát triển đô thị Singapore chuyển nhiệm vụ sang Công ty CP Phức hợp Hà My thì các khoản thu, khoản chi tồn tại của khách hàng cũng phải được chuyển qua chủ đầu tư mới, nếu không chuyển qua và không được ghi nhận là có dấu hiệu của hành vi vi phạm pháp luật (có thể là tội lừa đảo).

Mặt khác, các hợp đồng của người dân đã ký với Công ty Singapore vẫn tiếp tục có giá trị đối với Công ty Hà My. Nếu người dân không đồng ý với các hướng giải quyết của chủ đầu tư mới đưa ra, khi nhận thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị thiệt hại có thể khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền, yêu cầu chủ đầu tư mới phải thực hiện tiếp tục hợp đồng để hoàn thành trách nhiệm như đã thỏa thuận tại hợp đồng đặt cọc mua đất với Công ty Singapore” - Luật sư Trương Công Nguyễn Anh Phiệt nói.

Khách hàng có thể khởi kiện chủ đầu tư ra tòa để đòi quyền lợi.

Ông Đinh Văn Xuân – Trưởng phòng Chăm sóc khách hàng, Công ty CP Phức hợp Hà My thừa nhận, dự án Khu đô thị phúc hợp Hà My và dự án Khu đô thị Dương Hội vẫn chưa đủ điều kiện giao dịch, nhưng doanh nghiệp không trốn tránh trách nhiệm với khách hàng mà luôn tìm mọi cách tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc để khách hàng không mất tiền trong khi chờ dự án ra sổ.

“Nếu khách hàng muốn gặp trực tiếp chúng tôi để cùng thương lượng tìm giải pháp thì công ty sẵn sàng, kể cả trường hợp nhiều khách hàng muốn chung lại để lấy một lô biệt thự ở Hà My (diện tích từ 250 – 400m2) thì chúng tôi cũng chấp nhận nhằm tạo thuận lợi nhất cho khách hàng không bị ảnh hưởng quyền lợi” - ông Xuân đưa ra hướng giải quyết mới.

Theo ông Nguyễn Phú – Giám đốc Sở Xây dựng, hiện công an đang làm việc với sở về hồ sơ Khu đô thị phức hợp Hà My trước khi có những kết luận điều tra về dự án.