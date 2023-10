Bám cơ sở, bảo đảm an sinh xã hội

Chín tháng của năm 2023 đã đi qua, nhiều khó khăn vẫn còn tác động đến việc thực hiện chính sách an sinh xã hội trên toàn tỉnh. Vì vậy, ngành chức năng và địa phương đã có nhiều nỗ lực nhằm chăm lo an sinh xã hội cho người lao động, người dân trong toàn tỉnh.

Ngành BHXH nỗ lực đảm bảo an sinh trong điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn. Ảnh: L.D

Đảm bảo chế độ cho người lao động

Là một trong những doanh nghiệp FDI đang hoạt động trên địa bàn huyện Núi Thành, chuyên sản xuất kính cán vân hoa phân phối tại 64 tỉnh thành và xuất khẩu, Công ty TNHH MTV Phát triển kỹ thuật kính Ức Thịnh Việt Nam có hơn 200 lao động, giai đoạn II mở rộng sẽ đi vào hoạt động vào tháng 12/2023 với số lao động tăng mới là khoảng 500 người. Dù gặp khó khăn, nhưng doanh nghiệp vẫn đảm bảo quyền lợi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) của người lao động.

Bà Lê Thị Hương (Núi Thành) đang làm việc tại Công ty Ức Thịnh, cho biết vào tháng 10/2021, bà không may gặp phải tai nạn lao động trên đường đi làm về, tỷ lệ thương tật là 30%. Bà Hương đã được chi trả chế độ tai nạn lao động khi được công ty tham gia BHXH đầy đủ. Cùng với sự giúp đỡ của công ty, bà đã vượt qua được giai đoạn khó khăn và tiếp tục đi làm.

Bà Hương nói: “Chúng tôi được đóng BHXH đầy đủ, các chế độ ốm đau, thai sản được doanh nghiệp đề xuất giải quyết kịp thời. Nhờ vậy, đã giúp chúng tôi yên tâm làm việc và gắn bó cùng doanh nghiệp”.

Ông Jiang Zhi Bin - Tổng Giám đốc Công ty Ức Thịnh cho biết: “Nhân tố con người là quan trọng hàng đầu đối với doanh nghiệp. Quy định của pháp luật Việt Nam, chúng tôi luôn tuân thủ. Đặc biệt là các chế độ BHXH liên quan đến quyền lợi của người lao động. Nhờ đó mà người lao động yên tâm gắn bó với doanh nghiệp qua nhiều giai đoạn khó khăn cho đến hôm nay”.

Núi Thành là địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế, tạo nhiều việc làm, nhất là việc làm có quan hệ lao động.

Ông Ngô Quang Bình - Phó Giám đốc BHXH huyện Núi Thành cho biết, đến nay số người tham gia BHXH là 30,5 nghìn người (tỷ lệ 39,74% số người trong độ tuổi có việc làm), số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp 24,3 nghìn người (chiếm 32,5% số người trong độ tuổi có việc làm), số người tham gia BHYT 146 nghìn người (chiếm 97,36% số người dân tham gia BHYT).

Ông Bình cho biết: “Huyện đã có nhiều giải pháp thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn, đặc biệt là bám cơ sở, vận động nhân dân tham gia chính sách từ các đại lý tuyến xã, hội đoàn thể, đại lý bưu điện.

Đối với doanh nghiệp, Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các ngành, phòng ban cùng với BHXH huyện Núi Thành hỗ trợ doanh nghiệp, đối thoại, giải quyết tốt các chế độ cho người lao động, đôn đốc doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định của pháp luật”.

Chăm lo an sinh

Theo BHXH tỉnh, đến hết tháng 9/2023, toàn tỉnh có 1,4 triệu người tham gia BHYT, nâng tỷ lệ bao phủ BHYT so với dân số toàn tỉnh đạt 96,56%; 210.933 người tham gia BHXH tự nguyện và bắt buộc; 177.780 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Tổng số thu đạt 3.662 tỷ đồng (đạt 70,1% chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao). Số tiền chậm đóng trong toàn tỉnh hơn 255 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Thanh Danh - Giám đốc BHXH tỉnh thông tin, một số nhóm người tham gia các chế độ BHXH có giảm. Số người tham gia BHXH bắt buộc trong toàn tỉnh giảm 2.520 người so cuối năm 2022, riêng Hội An tăng được 2.539 người, các huyện miền núi có tăng nhưng không nhiều, còn lại phần lớn các huyện đồng bằng đều giảm như tại khu vực Văn phòng BHXH tỉnh quản lý giảm 1.837 người; Thăng Bình giảm 1.597 người, Điện Bàn giảm 603 người, Duy Xuyên giảm 464 người, Đại Lộc giảm 384 người. Số người tham gia BHXH tự nguyện toàn tỉnh giảm 2.188 người so cuối năm 2022.

Ông Nguyễn Thanh Danh cho biết: “Qua 9 tháng đầu năm, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh dù có phục hồi sau đại dịch nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, nên vẫn còn tình trạng cắt giảm lao động và số nợ chậm đóng BHXH tăng lên. Công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện gặp nhiều khó khăn do tác động của nhiều yếu tố khác nhau.

BHXH toàn tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, đẩy mạnh truyền thông để gia tăng, mở rộng các nhóm người tham gia chế độ chính sách.

Trong những tháng còn lại của năm 2023, toàn tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ số trong cải cách hành chính, tiếp nhận hồ sơ của tổ chức và cá nhân, phát triển người tham gia các chế độ bằng cách bám cơ sở, phối hợp với các ngành, địa phương giải quyết tốt chế độ cho người dân, người lao động...”.