Bàn giao hệ thống xử lý nước uống cho 2 trường học ở Quế Sơn

(QNO) - Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ huyện Quế Sơn nghiệm thu, bàn giao hệ thống xử lý nước uống cho Trường THCS Quế Xuân và Trường THCS Quế Mỹ 2.

Bàn giao hệ thống xử lý nước uống cho Trường THCS Quế Xuân. Ảnh: D.T

Mỗi hệ thống xử lý nước uống trị giá 46,6 triệu đồng do tổ chức Korea Food for the Hungry International (KFHI/Hàn Quốc) tài trợ. Khi đưa vào sử dụng, hệ thống đảm bảo nhu cầu nước sạch cho hơn 1.000 học sinh và giáo viên, nhân viên 2 trường.

Tặng quà học sinh Trường THCS Quế Mỹ 2. Ảnh: D.T

Dịp này, KFHI trao tặng 60 suất quà cho học sinh khó khăn của Trường THCS Quế Xuân và Trường THCS Quế Mỹ 2.