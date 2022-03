Báo động tai nạn đuối nước ở Núi Thành

(QNO) – Chỉ trong vòng gần 1 tháng, tại các địa điểm du lịch, danh thắng trên địa bàn Núi Thành xảy ra 4 vụ tai nạn đuối nước thương tâm, dấy lên sự lo ngại về công tác quản lý, cứu nạn, cảnh báo nguy hiểm ở những địa điểm mà du khách hay lui tới tham quan, dã ngoại.

Chỉ trong vòng 15 ngày đã có 3 người tử vong tại danh thắng Hố Giang Thơm. Ảnh: H.Đ

Ông Phan Vũ Anh, chủ cơ sở du lịch Hố Giang Thơm (xã Tam Mỹ Tây) vẫn chưa nguôi sự đau xót khi nhắc lại vụ tai nạn đuối nước thương tâm khiến 2 học sinh Trường THCS Trần Cao Vân (xã Tam Hiệp) tử vong. “Hôm đó, tôi không có mặt ở nhà nên không ứng cứu kịp thời. Mà các cháu lên đến tầng thác thứ 5 tức cách vị trí điểm du lịch của chúng tôi đến 15 phút đi bộ nên khi có người lên thì các cháu đã không qua khỏi. Nghe nói, các cháu có đùa nghịch với nhau nên mới xảy ra việc như vậy” – ông Anh bảo.

Trước đó, ngày 5.3, một thanh niên cũng tử vong tại khu vực Hố Giang Thơm với nguyên nhân là bị trượt chân té ngã, rơi xuống nước. Theo ông Vũ Anh, nhận thấy người dân đi men theo lối mòn trèo qua đá để lên các tầng thác khá nguy hiểm nên ông quyết định mở con đường bê tông lên tới tầng thác thứ 2 (có thu phí) để hạn chế tai nạn. Tuy nhiên, do nhiều khách đến vẫn chủ quan nên các tai nạn ở Hố Giang Thơm vẫn xảy ra.



Biển cảnh báo cắm sơ sài, lẩn khuất trên đường lên Hố Giang Thơm. Ảnh: H.Đ

Theo ông Anh, khách lên khu vực Hố Giang Thơm yêu cầu phải mặc áo phao nhưng nhiều người không nghe. Rồi cả việc nhắc nhở các tầng thác cao thì địa hình nguy hiểm, không được nô đùa trên các mỏm đá lớn để không trượt chân… nhưng thường các cháu thanh, thiếu niên khá hiếu động, nhanh quên hết lời căn dặn.

Theo quan sát của chúng tôi, tại Hố Giang Thơm, mặc dù là danh thắng với 5 tầng thác có địa hình cao, nguy hiểm nhưng việc cắm biển cảnh báo vẫn khá sơ xài. Đồng thời, chưa có một tổ chức nào thực hiện quản lý bài bản nên mọi thứ còn bỏ ngỏ. Ông Phan Vũ Anh cho biết: “Dọc theo các vị trí dễ sạt lở, các vị trí vực sâu thì nên có các tay vịn bê tông, nên cắm biển cảnh báo nhiều hơn ở các vị trí du khách thường đến vui chơi, ăn uống và cả việc bảo vệ môi trường nữa. Nếu chính quyền thực hiện, thì chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ để đảm bảo an toàn cho du khách khi đến với danh thắng này”.

[Clip] - Danh thắng Hố Giang Thơm - nơi thường xuyên có du khách đến dã ngoại:

UBND huyện Núi Thành cho hay, ngay sau khi các tai nạn đáng tiếc liên quan đến đuối nước xảy ra tại các bãi biển, các khu vực hố nước,… chính quyền chỉ đạo các địa phương phối hợp với gia đình nạn nhân thực hiện cứu hộ, thăm viếng, chia buồn. Núi Thành đang chỉ đạo ngành văn hóa – thông tin tổ chức truyền thông về nâng cao nhận thức đối với tai nạn đuối nước cho nhân dân, nhất các bậc phụ huynh có con em ở độ tuổi vị thành niên.

Cùng với đó, gửi công văn yêu cầu các trường cần có biện pháp phối hợp với gia đình để quản lý chặt học sinh trong giai đoạn nghỉ hè. Đồng thời, yêu cầu các địa phương có các danh thắng, các vị trí thường có người đến tham quan, dã ngoại rà soát, cắm biển cảnh báo nguy hiểm.

Các bậc phụ huynh cần quản lý con cái chặt chẽ, nên có người lớn đi cùng khi dã ngoại. Ảnh: H.Đ

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Đức An, đối với khu vực bãi tắm Biển Rạng thì đã có ban quản lý, đội cứu hộ, vị trí tắm an toàn. Còn với danh thắng Hố Giang Thơm, huyện đang chỉ đạo Phòng VH-TT, Phòng LĐ-TB&XH, UBND xã Tam Mỹ Tây phải nghiên cứu thành lập ban quản lý để vừa bảo vệ danh thắng, vừa bảo vệ sự an toàn cho du khách khi đến đây.

"Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là ý thức tự bảo vệ của nhân dân, du khách khi đi dã ngoại. Đặc biệt, các cháu nhỏ, vị thành niên thì người lớn phải quản lý chặt, chỉ cho các cháu đi tắm biển, dã ngoại ở các danh thắng khi có người lớn đi kèm” - ông An lưu ý.