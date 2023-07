Bảo hiểm Xã hội Việt Nam: Chuyển đổi số để nâng cao chất lượng phục vụ

Xây dựng, kết nối, liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; rà soát, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, đơn giản hóa các thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ mới... là những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân, tăng cường hiệu quả quản lý.

BHXH Quảng Nam hướng dẫn cài đặt BHXH số cho người dân. Ảnh: D.L

Lợi ích từ chuyển đổi số

Báo cáo của BHXH Việt Nam tại hội nghị trực tuyến toàn quốc thực hiện Đề án 06 trong ngành BHXH cho thấy, hiện BHXH Việt Nam triển khai 28 hệ thống ứng dụng phục vụ nghiệp vụ, đảm bảo tất cả nghiệp vụ của ngành thực hiện trên phần mềm ứng dụng; cán bộ và người lao động của BHXH đều được định danh, cấp chữ ký số phục vụ quản lý, giải quyết hoạt động nghiệp vụ.

Đến nay, mọi hoạt động chỉ đạo, điều hành và quản trị nội bộ của BHXH Việt Nam được thực hiện trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành thống nhất; có kết nối, liên thông để gửi/nhận văn bản với các đơn vị, tổ chức. Tất cả văn bản trao đổi giữa các cơ quan được thực hiện dưới dạng điện tử, ký số và hồ sơ được tạo lập, lưu trữ, chia sẻ dữ liệu điện tử theo quy định.

Từ ngày 14/8, chi trả lương hưu, trợ cấp theo mức mới BHXH Việt Nam cho biết, từ ngày 14/8 ngành sẽ tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng theo mức hưởng mới; đồng thời thực hiện truy trả đầy đủ phần chênh lệch tăng thêm chưa lĩnh của tháng 7/2023 cho người hưởng, theo Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29/6/2023 của Chính phủ, Thông tư số 06/2023 ngày 29/6/2023 của Bộ LĐ-TB&XH. Hiện BHXH Việt Nam đã và đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ liên quan, BHXH các tỉnh, thành phố chuẩn bị đầy đủ điều kiện, sẵn sàng triển khai công tác chi trả lương hưu, trợ cấp cho người hưởng thuận lợi, đúng quy định, như cập nhật phần mềm quản lý chi trả các đối tượng đang hưởng chế độ BHXH hằng tháng; lập và chuyển danh sách chi trả theo quy định; phối hợp với cơ quan bưu điện để cấp kinh phí và có kế hoạch tổ chức chi trả lương hưu kịp thời theo mức hưởng mới tới người hưởng.(L.D)

BHXH Việt Nam đã kết nối với hơn 13 nghìn cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên toàn quốc để tiếp nhận dữ liệu đề nghị thanh toán chi phí; hơn 620 nghìn doanh nghiệp thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan BHXH thông qua cổng thông tin điện tử.

Đến nay, toàn quốc có gần 30 triệu tài khoản giao dịch điện tử cá nhân (dùng để đăng nhập, sử dụng ứng dụng VssID) được phê duyệt, hơn 4 triệu lượt sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) trên ứng dụng VssID để khám chữa bệnh BHYT.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn ngành BHXH Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý 45 triệu hồ sơ giao dịch điện tử (chiếm 87% tổng số hồ sơ cả trực tiếp và trực tuyến được tiếp nhận và xử lý). Các cơ sở y tế đã triển khai khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chip, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Quảng Nam tích cực thực hiện

Tại Quảng Nam, nhiều thủ tục hành chính liên thông đã được BHXH tỉnh thực hiện thành công từ năm 2022. Khi BHXH Việt Nam yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính mới liên quan đến chuyển đổi số, BHXH tỉnh triển khai thực hiện đầy đủ theo yêu cầu.

Các thủ tục liên thông đã được thực hiện trong kế hoạch về chuyển đổi số bao gồm hoàn thiện dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT đảm bảo toàn bộ người tham gia có thông tin số định danh công dân để chuẩn bị cho việc tích hợp, liên thông với thông tin định danh công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. BHXH tỉnh đã kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia quốc gia về bảo hiểm với dữ liệu về dân cư trên địa bàn tỉnh.

Các cơ sở y tế đã thực hiện việc sử dụng căn cước công dân, ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNeID) thay thế thẻ BHYT giấy để khám chữa bệnh. Quảng Nam cũng đã kết nối, tích hợp hệ thống xác thực, định danh điện tử của Bộ Công an thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ định danh, xác thực, tạo lập tài khoản điện tử của cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến của BHXH Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

BHXH Quảng Nam cho biết, đến nay toàn tỉnh đã có 262/296 cơ sở khám chữa bệnh BHYT thực hiện tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng căn cước công dân với 554.452 lượt tra cứu, trong đó có 370.001 lượt tra cứu thành công.

Ông Nguyễn Thanh Danh - Giám đốc BHXH cho biết, BHXH tỉnh đã họp với Tổ công tác Đề án 06 của Công an tỉnh để triển khai thực hiện và đang chờ văn bản Công an tỉnh chỉ đạo công an các huyện, thị, thành phố để BHXH các địa phương phối hợp rà soát, xác minh làm sạch thông tin người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp. BHXH cũng đang tích cực thực hiện thủ tục hành chính “Liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi”.