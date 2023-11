Bổ sung mã đối tượng trên thẻ bảo hiểm y tế

(QNO) - Từ ngày 3/12/2023, sẽ bổ sung 3 mã đối tượng ND, TG, AK trên thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) của nhóm do Ngân hàng Nhà nước đóng.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa ban hành Quyết định 1697 sửa đổi mã số ghi trên thẻ BHYT tại Quyết định 1351 (năm 2015) của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.



Quyết định 1697 bổ sung 3 mã đối tượng sau đây trên thẻ BHYT của nhóm do Ngân hàng Nhà nước đóng từ ngày 3/12/2023:

Mã thẻ “ND” là người được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú thuộc hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người hàng tháng thấp hơn mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ.

Mã thẻ “TG” là vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại tiết a khoản 10 Điều 16 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2020.

Mã thẻ “AK” là người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú.