Các địa phương phải có giải pháp cụ thể đảm bảo an toàn giao thông đối với học sinh

(QNO) - Chiều nay 2/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chủ trì hội nghị toàn quốc chuyên đề về đảm bảo an toàn giao thông đối với học sinh. Hội nghị trực tuyến từ Chính phủ đến các tỉnh, thành phố, cấp huyện và cấp xã.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về an toàn giao thông đối với học sinh. Ảnh: X.P

Tại đầu cầu Quảng Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh - Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh cùng các thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh tham dự hội nghị.

Theo báo cáo của Bộ Công an, tai nạn giao thông liên quan đến học sinh (HS) để lại những hậu quả nặng đối với cá nhân, gia đình và xã hội. Thống kê từ tháng 12/2022 đến 10/2023, tai nạn giao thông liên quan đến HS xảy ra 881 vụ, làm chết 490 em và 827 em bị thương. Trong đó, 737 vụ do thiếu niên, HS dưới 18 tuổi đi bộ, trực tiếp điều khiển phương tiện liên quan trong vụ tai nạn giao thông làm 378 người chết, 658 người bị thương.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cùng các thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh dự hội nghị tại đầu cầu Quảng Nam. Ảnh: X.P

Theo đánh giá của Bộ Công an, tình trạng HS vi phạm pháp luật về an toàn giao thông ngày càng phổ biến và có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là HS THCS, THPT đi học bằng phương tiện xe máy điện, xe máy, xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang, chạy quá tốc độ, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông…

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhấn mạnh, với tinh thần sinh mệnh của con người là vô giá, học sinh là tương lai của đất nước, hội nghị được tổ chức để tìm ra nguyên nhân, đề ra những giải pháp khắc phục tình trạng HS vi phạm an toàn giao thông.

Nhiều học sinh đi xe máy phân khối lớn dễ gây tai nạn giao thông. Ảnh: X.P

Thời gian tới, cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông hiệu quả để nâng cao ý thức của HS, phụ huynh song song với tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý trường hợp vi phạm.

Các địa phương phải có giải pháp cụ thể và tổ chức thực hiện; tăng cường trách nhiệm, nghiên cứu có thể đưa vào tiêu chí thi đua xếp loại cuối năm đối với người đứng đầu địa phương, đơn vị, trường học nếu để xảy ra tình trạng vi phạm an toàn giao thông; tăng cường phối hợp tốt giữa lực lượng chức năng, đoàn thể với nhà trường, gia đình trong việc tuyên truyền, quản lý, giáo dục HS...