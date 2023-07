Cài đặt ứng dụng VNeID tại Núi Thành: Kinh nghiệm từ đợt cao điểm

Đợt cao điểm cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID) trên địa bàn huyện Núi Thành đạt kết quả khả quan. Địa phương rút ra nhiều kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện công tác này thời gian đến.

Thanh niên hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID. Ảnh: VP

Kết quả

Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân (CCCD), cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và đảm bảo dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”, 17/17 xã, thị trấn của huyện Núi Thành đồng loạt ra quân hướng dẫn nhân dân cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử (ứng dụng VNeID) trên địa bàn huyện.

Đồng thời quán triệt đến từng thôn, tổ dân phố thành lập ít nhất 5 tổ công tác đến tận nhà hướng dẫn và giúp người dân ứng dụng VNeID. Giao khoán chỉ tiêu từng thôn, tổ dân phố theo tiêu chí 5 rõ (rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ trách nhiệm), duy trì việc “Đến từng nhà, rà từng người hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử”.

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng của nhân dân, đến nay Núi Thành đã thu nhận 52.000/62.600 tài khoản định danh điện tử VNeID được Chủ tịch UBND tỉnh giao. Trong đó, đến ngày 30/6/2023 đã thu nhận 52.000 tài khoản (tỷ lệ 83,06%) và kích hoạt thành công 23.048 tài khoản (tỷ lệ 36,82%).

Bên cạnh đó, lực lượng Công an huyện Núi Thành, công an các xã, thị trấn đã triển khai các biện pháp tiến hành cấp CCCD cho các đối tượng còn lại. Tính đến ngày 30/6/2023, Công an huyện đã thu nhận 131.170 hồ sơ cấp CCCD; hoàn thành 100% chỉ tiêu cấp CCCD cho các đối tượng đủ điều kiện có mặt tại địa bàn.

Đồng thời lập danh sách cụ thể, nêu rõ lý do các trường hợp chưa thể thu nhận, báo cáo Giám đốc Công an tỉnh theo quy định. Lực lượng Công an huyện, công an các xã, thị trấn cũng đã hoàn thành 100% chỉ tiêu làm sạch dữ liệu dân cư được Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh giao.

Ông Bùi Minh Hùng - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Núi Thành cho biết, tổ công tác Đề án 06 các cấp đã tập trung triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Công tác tuyên truyền được tổ chức thường xuyên đến mọi tầng lớp nhân dân.

Tuy nhiên, việc cài đặt, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID tại một số địa phương chưa đảm bảo yêu cầu đặt ra, chưa huy động tối đa lực lượng tại chỗ để cùng với lực lượng công an thực hiện. Mặt khác, việc sử dụng thiết bị smartphone trong nhân dân còn hạn chế dẫn nên việc cài đặt, kích hoạt tài khoản VneID gặp khó khăn…

Còn đại úy Trần Thiên Trúc - Trưởng Công an xã Tam Tiến chia sẻ: “Hệ thống mạng, cơ sở hạ tầng tại vùng bãi ngang ven biển chưa đảm bảo dẫn đến việc cài đặt, kích hoạt định danh điện tử chậm, gây ảnh hưởng đến tư tưởng người dân”.

Bài học kinh nghiệm

Qua đợt cao điểm cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, UBND huyện Núi Thành rút ra kinh nghiệm là huy động sự vào cuộc cả hệ thống chính trị và đồng thuận từ nhân dân là yếu tố then chốt vào thành công của Đề án 06.

Trong quá trình thực hiện phải thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện. Lực lượng công an phải chú trọng công tác điều tra cơ bản nhằm đánh giá tình hình dân cư trong quá trình triển khai thực hiện. Từ đó, đưa ra các biện pháp vận động, tuyên truyền phù hợp nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Các địa phương cần lựa chọn những người có trình độ, hiểu biết về công nghệ thông tin để hỗ trợ công dân khi cần thiết. Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức để bảo đảm mọi tầng lớp nhân dân đều hiểu rõ tiện ích của ứng dụng định danh điện tử VneID.

Ông Lê Văn Sinh - Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, cho hay trong thời gian tới, địa phương tiếp tục tổ chức các đợt tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, những tiện ích của “Tài khoản định danh điện tử” và việc sử dụng các dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính.

Qua đó nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của công dân trong triển khai thực hiện. Tập trung các giải pháp theo nội dung Kế hoạch số 1077/2023 của Công an huyện về phát động phong trào thi đua hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD; cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và đảm bảo dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống” trên địa bàn huyện. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đến hết năm 2023 mọi công dân trên địa bàn đều được cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử.